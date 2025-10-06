李대통령 국정 지지율 53.5%…4주 만에 반등

李대통령 국정 지지율 53.5%…4주 만에 반등

유규상 기자
유규상 기자
입력 2025-10-06 09:07
수정 2025-10-06 09:07
전주 대비 1.5%포인트 상승
민주 47.2%·국힘 35.9%

이재명 대통령이 지난 3일 인천 강화군 강화평화전망대에서 진행된 실향민들과의 대화에서 발언하고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령이 지난 3일 인천 강화군 강화평화전망대에서 진행된 실향민들과의 대화에서 발언하고 있다. 연합뉴스


이재명 대통령 국정수행 지지도가 4주 만에 반등해 53.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 2일까지 전국 18세 이상 유권자 2017명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 지지율은 전주보다 1.5포인트(p) 오른 53.5%로 나타났다.

이 대통령 국정수행 지지율은 9월 첫째 주(1∼5일) 56.0%를 기록한 뒤 3주 연속 하락세를 보이다 이번 주 들어 반등했다. 또 부정적으로 평가한 응답자는 43.3%로 전주 대비 0.8p 내렸다.

지난 1~2일 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에선 더불어민주당 지지도가 47.2%로 전주 대비 3.9%p 올랐다. 국민의힘(35.9%) 지지도는 2.4%p 하락했다.

양당 지지도 격차는 지난주 5.0%p에서 11.3%p로 3주 만에 오차범위 밖으로 벌어졌다.

그밖에 조국혁신당은 3.3%, 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.0%로 나타났다.

이번 대통령 국정수행 평가의 응답률은 4.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 ±3.1%p다.

두 조사 모두 무선(100%) 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
유규상 기자
위로