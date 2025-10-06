李대통령 국정 지지율 53.5%…4주 만에 반등

전주 대비 1.5%포인트 상승

민주 47.2%·국힘 35.9%

이재명 대통령이 지난 3일 인천 강화군 강화평화전망대에서 진행된 실향민들과의 대화에서 발언하고 있다.

이재명 대통령 국정수행 지지도가 4주 만에 반등해 53.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 나왔다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 2일까지 전국 18세 이상 유권자 2017명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 지지율은 전주보다 1.5포인트(p) 오른 53.5%로 나타났다.이 대통령 국정수행 지지율은 9월 첫째 주(1∼5일) 56.0%를 기록한 뒤 3주 연속 하락세를 보이다 이번 주 들어 반등했다. 또 부정적으로 평가한 응답자는 43.3%로 전주 대비 0.8p 내렸다.지난 1~2일 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에선 더불어민주당 지지도가 47.2%로 전주 대비 3.9%p 올랐다. 국민의힘(35.9%) 지지도는 2.4%p 하락했다.양당 지지도 격차는 지난주 5.0%p에서 11.3%p로 3주 만에 오차범위 밖으로 벌어졌다.그밖에 조국혁신당은 3.3%, 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.0%로 나타났다.이번 대통령 국정수행 평가의 응답률은 4.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 ±3.1%p다.두 조사 모두 무선(100%) 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.