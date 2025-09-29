李 대통령 “잘한다” 52.0%…3주 연속 하락

방금 들어온 뉴스

李 대통령 “잘한다” 52.0%…3주 연속 하락

김소라 기자
김소라 기자
입력 2025-09-29 08:48
수정 2025-09-29 08:48
민주당 지지도 43.3%…0.9%p 하락

이미지 확대
이재명 대통령이 28일 정부서울청사 중앙재난상황실에서 열린 국가정보자원관리원 화재 관련 중앙재난안전대책본부 회의에서 발언하고 있다. 2025.09.28 연합뉴스
이재명 대통령이 28일 정부서울청사 중앙재난상황실에서 열린 국가정보자원관리원 화재 관련 중앙재난안전대책본부 회의에서 발언하고 있다. 2025.09.28 연합뉴스


이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주 연속 하락해 52.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 22~26일 전국 18세 이상 유권자 2527명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행 지지율은 전주 대비 1.0%포인트(p) 내린 52.0%로 나타났다.

이 대통령 국정수행 지지율은 9월 첫째 주(1~5일) 56.0%를 기록한 뒤 3주 연속 하락세에 놓였다. 부정 평가는 0.5%p 오른 44.1%였으며 ‘잘 모름’은 4.0%였다.

지역별로는 부산·울산·경남(4.5%p↓), 서울(3.7%p↓), 대전·세종·충청(2.8%p↓) 등에서 낙폭이 컸다. 성별·연령 별로는 여성(3.0%p↓)과 70대 이상(8.2%p↓), 40대(2.0%p↓)에서 비교적 많이 떨어졌다. 이념 성향별로는 보수층의 부정평가가 72.8%에 달했다.

지난 25~26일 전국 18세 이상 유권자 1010명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에선 더불어민주당 지지도가 43.3%로 전주 대비 0.9%p 하락했다. 국민의힘(38.3%) 지지도도 0.3%p 하락했는데, 양당 지지도 격차는 지난주 5.6%p에서 5.0%p로 소폭 좁혀졌지만 둘 다 오차범위 (±3.1%p) 안이었다.

그밖에 조국혁신당은 3.0%, 개혁신당은 3.4%, 진보당은 0.8%로 나타났다. ‘기타 정당’은 2.1%, 무당층은 9.1%로 조사됐다.

이번 대통령 국정수행 평가의 응답률은 4.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±1.9%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.9%, 표본오차는 ±3.1%p다.
두 조사 모두 무선(100%) 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의의원회 홈페이지 참조.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
