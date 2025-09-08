“이 대통령 잘한다” 56%…3주 연속 상승

‘임금체불 근절’ 등 민생 행보 영향

발언 듣는 이재명 대통령 이재명 대통령이 5일 인천 송도 컨벤시아에서 열린 바이오 혁신 토론회에서 참석자의 발언을 듣고 있다. 2025.9.5 연합뉴스

이재명 대통령의 국정수행에 대한 지지율이 3주 연속 상승해 50% 중반대로 회복했다는 여론조사 결과가 8일 나왔다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 진행해 이날 발표한 여론조사 결과에 따르면, 이 대통령의 국정 수행 지지도는 전주 대비 2.4%포인트(p) 상승한 56.0%로 나타났다.부정 평가는 3.1%p 하락한 39.2%로, 긍정 평가와 부정 평가 간 격차는 오차범위 밖인 16.8%p로 전주(11.3%p) 대비 벌어졌다. ‘잘 모름’은 4.8%.였다.리얼미터는 이 대통령 지지율이 7월 5주차에 63.3%를 기록한 이후 세법개정안 추진과 조국 전 조국혁신당 대표 사면 논란 등을 거치며 2주 연속 하락해 51.1%로 최저치를 기록했다고 설명했다.그러다 지난달 24일 한미 정상회담을 계기로 반등해 3주 연속 상승하며 약 4주 만에 50% 중반대를 회복했다.리얼미터는 강릉 가뭄 재난 사태 선포와 임금 체불 중대 범죄 규정, 지역 바가지 개선 대책 지시 등 ‘민생 행보’가 긍정적으로 작용한 결과로 보인다고 평가했다.실제 긍정 평가 응답률을 날짜별로 살펴보면 임금체불 근절 대책을 발표한 지난 2일 57.3%로 2.8%p 상승한 데 이어 3일에는 59.3%까지 올랐다. 다만 조국혁신당 성 비위 논란이 일었던 4일에는 56.6%, 이어 5일 53.2%로 하락했다.정당 지지도는 더불어민주당이 44.6%로 전주 대비 2.1%p 하락했다. 국민의힘은 36.2%(0.1%p↑)로 횡보했다. 양당의 지지율 격차는 지난주 10.6%p에서 8.4%p로 소폭 좁혀졌다. 그밖에 개혁신당 4.5%(0.8%P↑), 조국혁신당 2.7%(0.2%P↑), 진보당 1.3%(0.1%P↑), 기타 정당 2.0%(0.6%P↑), 무당층 8.6%(0.2%P↑)순이었다.이 대통령 국정수행 지지율 조사는 지난 1~5일 전국 만 18세 이상 유권자 2519명(응답률 4.7%)을 대상으로 진행됐다. 표본오차 ±2.0%p, 95% 신뢰수준이다.정당 지지도 조사는 지난 4~5일 유권자 1005명(응답률 4.2%)에게 물었다. 표본오차 ±3.1%p, 95% 신뢰수준이다. 두 조사 모두 무선 100% RDD 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.