상속세 0원이라도 무조건 신고하세요…훗날 집 팔 때 양도세 수억원 아끼는 비결 [세테크]

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‘신고 안 한’ 김 과장

-5년 뒤 ‘상속 아파트’ 매각 때 양도세 3억 3000만원

‘신고한’ 정 대리

-5년 뒤 ‘상속 아파트’ 매각 때 양도세 1억 6000만원

이미지 확대 세무사들은 상속세 0원이라도 상속인들에게 무조건 신고를 권유한다. 이 이미지는 인공지능(AI)으로 생성했다. 닫기 이미지 확대 보기 세무사들은 상속세 0원이라도 상속인들에게 무조건 신고를 권유한다. 이 이미지는 인공지능(AI)으로 생성했다.

Q. “상속세를 낼 것도 없는데 굳이 돈 들여서 신고해야 하나요.”

A. “네. 무조건 해야 합니다. 상속세가 0원이라도 신고하는 게 이득입니다.”

#1 신고 안 해서 ‘세금 폭탄’ 맞은 김 과장

#2 신고 비용 300만원 쓰고 1억 7000만원 아낀 정 대리

상속세 신고는 전략적 투자

이미지 확대 세금 자료 이미지. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 세금 자료 이미지. 123rf

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상속세를 내지 않는 기준(10억원 이하)에 해당하는 상당수 상속인은 귀찮아서, 혹은 수수료(세무사 상담비+감정평가 비용)가 아까워서 상속세를 신고하지 않습니다. 하지만 이 결정으로 훗날 수억원짜리 ‘세금 폭탄’ 고지서를 받을 수 있습니다. 왜 ‘상속세 0원’이 ‘진짜 0원’이 아닌지 사례를 통해 쉽게 풀어드리겠습니다.김인근(가명) A기업 과장은 2018년 부친이 돌아가시면서 경기 안양시에 시가 10억원으로 추산되는 ‘나홀로 단지’ 내 아파트(공시 가격 6억원) 한 채를 상속받았습니다. 상속인인 김 과장은 인터넷 검색 등을 통해 배우자와 자녀가 있을 경우 ‘일괄공제 5억원’과 ‘배우자 공제 5억원’을 더해 상속 재산 10억원까지는 세금을 한 푼도 내지 않는 걸 알게 됐습니다. 그는 “어차피 낼 세금도 없는데, 세무사 비용을 들여서 신고할 필요 있나”라고 판단했습니다.5년 뒤 김 과장은 급전이 필요해 이 아파트를 15억원에 팔았습니다. 그리고 양도소득세 고지서를 보고 기절할 뻔했습니다. 지방소득세를 포함go 내야 할 세금이 3억 3000만원(1가구 2주택 기준)이나 나온 겁니다.왜 이런 결과가 빚어졌을까요. 국세청은 상속세를 신고하지 않으면 해당 아파트의 취득 금액을 ‘상속 당시의 시세’로 정하는데, 문제는 상속 개시일 전후 6개월 이내에 해당 아파트의 거래가 없고, 같은 단지 내 다른 아파트의 거래도 없을 때입니다. 국세청은 이럴 경우 ‘공시 가격’을 취득 금액으로 봅니다.나홀로 단지였던 이 아파트는 거래가 없어서 공시 가격(6억원)이 취득 금액이 됐습니다. 국세청은 최종적으로 김 과장이 6억원에 사서 15억원에 판 것으로 봤고, 양도 차익 9억원에 대한 세금을 매겼습니다.2018년 경기 수원시에서 비슷한 조건(시가 추산 10억원·공시 가격 6억원)의 나홀로 단지 내 아파트를 상속받은 정이석(가명) B기업 대리는 달랐습니다. 그는 나라에 낼 상속세가 없더라도 바로 상속 신고를 했습니다. 정 대리는 이를 위해 감정평가 수수료와 세무사 수임료로 약 300만원을 썼습니다. 물론 한 달 치 월급이 그냥 나가는 거 같아 속이 쓰렸지만 훗날을 위해 감수했습니다.정 대리가 만약 김 과장처럼 5년 뒤 상속받은 이 아파트를 15억원에 판다면 양도소득세는 어떻게 나왔을까요. 내야 할 세금은 총 1억 6000만원으로 김 과장(3억 3000만원)보다 1억 7000만원을 아낄 수 있습니다. 5년 아닌 10년 후에 판다면 더 많은 절세가 이뤄질 겁니다.그건 정 대리가 상속세 신고 때 감정평가를 통해 해당 아파트의 취득 금액을 10억원으로 공식 인정 받았기 때문입니다. 국세청은 정 대리가 10억원에 취득해 15억원에 팔았으니 양도 차익을 5억원으로 봅니다. 김 과장보다 양도 차익이 4억원가량 줄어든 거죠.이처럼 양극단의 사례를 제시한 건 ‘상속세 0원’이 훗날에도 ‘0원’이 되는 건 아니기 때문입니다.부동산 시장은 변동성이 큽니다. 전반적으로 우상향입니다. ‘미래의 양도세’는 더욱 무거울 겁니다.상속세 신고는 단순히 세금을 내는 절차가 아니라, 내 재산의 ‘원가’를 높여두는 전략적 투자입니다. 다시 말해 지금의 세금이 아니라 미래에 낼 세금을 미리 줄여놓는 ‘예방 주사’와 같다는 얘기입니다.양도세는 ‘팔 때 가격’에서 ‘상속 때 가격’(취득 금액)을 뺀 차익을 기준으로 매겨집니다. 신고를 안 하면 국세청은 상속 개시일 전후 6개월 내 해당 아파트의 매매가격(1순위)이나 면적, 위치, 용도 등이 같은 단지 내 다른 아파트의 매매가격(2순위)을 ‘취득 금액’으로 봅니다. 나홀로 단지 내 아파트나 도심 외곽, 시골 집처럼 거래가 없는 경우 ‘공시 가격’을 기준으로 삼는데, 이때의 공시 가격은 보통 시세의 60~70%로 낮게 책정됩니다.상속세 신고는 또 자금 출처 조사에 대한 ‘방패’도 됩니다. 신고하면 해당 재산이 상속인에게 정당하게 이전됐다는 공식 기록이 국세청에 남습니다. 나중에 상속인이 다른 부동산을 사거나 큰 자금을 운용할 때, 국세청에서 자금 출처 조사가 나올 수 있습니다. 이때 상속세 신고서 항목은 가장 확실한 해명 자료가 됩니다.당정은 올해 상속세 일괄공제와 배우자 공제 한도를 올리는 방향으로 논의하고 있습니다. 내년에는 ‘강남 3구’(강남·서초·송파구)와 ‘마용성’(마포·용산·성동구) 지역을 뺀 서울의 웬만한 아파트 한 채 정도는 상속세가 나오지 않을 것으로 예상됩니다. 이럴 때일수록 ‘미신고’가 아닌 ‘시가 신고’를 통해 자산의 몸값을 높여두는 게 유리합니다. 특히 아파트가 아닌 단독주택, 상가, 토지처럼 시세 파악이 어려운 자산은 반드시 감정평가를 받아 신고하기를 권합니다.강승윤 세무법인 센트릭 대표는 “상속세 신고는 세금을 내기 위해서만 하는 게 아니라 내 재산의 가격표를 국세청에 공인받는 절차”라면서 “이러한 절세 방법을 몰라 나중에 수억원의 양도세를 내는 상속인들을 보면 안타깝다”라고 말했습니다.