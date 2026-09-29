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<폐가전 90% 쥐고 분담금 쥐락펴락… 재활용 공제조합 ‘복마전’> 관련본 신문은 지난 8월 30일 및 31일자 지면과 인터넷판 기획/연재면에 <폐가전 90% 쥐고 분담금 쥐락펴락… 재활용 공제조합 ‘복마전’>이라는 제목으로 이순환거버넌스가 “삼성전자 등으로부터 받은 운영 재원인 ‘재활용분담금’을 제대로 감시받지 않은 채 신규 업체의 진입을 막고 각종 이권을 챙겨 왔다”는 취지로 보도한 바 있습니다. 그러나 이에 대해 이순환거버넌스는 재활용 사업은 이순환거버넌스 회원 가입과 무관하게 영위할 수 있는 것으로 분담금은 예산 수립, 집행 시 이를 납부하는 제조·수입업자 등이 참여하는 이사회·총회 의결을 통해 결정하고 있다고 알려 왔습니다. 또한 이순환거버넌스는 기후에너지환경부장관의 허가를 받아 설립된 비영리 공인법인으로서 기후에너지환경부와 한국환경공단으로부터 매년 지도·점검을 받고 있다고 알려와 이를 전달합니다.이 보도는 언론중재위원회의 조정에 따른 것입니다.