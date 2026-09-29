정교한 절삭력·부드러운 면도감… 브라운 ‘네보’

한국P＆G

이미지 확대 네보(NEVO) 닫기 이미지 확대 보기 네보(NEVO)

2026-09-30 24면

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한국P＆G의 소형 가전 브랜드 브라운이 3세대 차세대 전기면도기 ‘네보(NEVO)’를 지난달 출시했다. 이번 신제품은 상어 피부 구조에서 영감을 받은 ‘초저마찰 실크 글라이드 포일’을 적용해 기존 옵티포일 대비 피부 마찰을 최대 24% 줄였다. 이에 따라 면도기가 피부에 매끄럽게 밀착되는 부드러운 사용감을 선사한다.외관은 내구성 강한 스테인리스 스틸 316L 소재를 이음새 없는 일체형 바디로 제작해 고급스러움을 더했다. 또한 수염 밀도를 실시간 감지해 모터 파워를 조절하는 ‘네보 센스’ 기능으로 부위별 맞춤 절삭력을 구현하며, 세척부터 충전까지 한 번에 처리하는 ‘7 in 1 스마트케어 센터’를 탑재해 편의성을 높였다.