당 낮추고 맛 그대로 ‘비요뜨 초코링 당저감’

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이미지 확대 비요뜨 초코링 당저감 닫기 이미지 확대 보기 비요뜨 초코링 당저감

2026-09-30 24면

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서울우유협동조합이 대표 스테디셀러인 ‘비요뜨 초코링’의 당 함량을 45% 낮춘 ‘비요뜨 초코링 당저감’을 새롭게 선보였다.이번 신제품은 발효액에 설탕을 빼고 알룰로오스 등을 활용해 당 섭취를 우려하는 소비자들의 부담을 줄였다. 그러면서도 비요뜨 특유의 진한 요거트와 초코링 조합이 주는 맛과 재미는 그대로 살려 선택의 폭을 넓혔다.국내 최초 꺾어먹는 요거트로 2004년 출시된 비요뜨는 올해 7월 기준 누적 판매량 9억 4000만개를 돌파하며 꾸준한 인기를 누리고 있다.서울우유 관계자는 “오랜 기간 사랑받아온 초코링의 매력은 지키면서 건강까지 챙길 수 있도록 제품을 기획했다”라고 전했다.