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KODEX 美반도체, SK하이닉스 ADR 편입

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-09-29 19:02
수정 2026-09-29 19:02
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삼성자산운용

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삼성자산운용 ‘KODEX 미국반도체’ 상장지수펀드(ETF)가 기초지수 정기 변경에 따라 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)를 4.8% 비중으로 신규 편입했다.

이번 편입은 이 ETF가 추종하는 ‘미국SMH반도체지수’의 9월 정기 변경에 따른 것이다. 지난 7월 나스닥에 상장한 SK하이닉스 ADR은 약 2개월 만에 미국 대표 반도체 지수에 이름을 올렸다.

이 지수는 미국 상장 반도체 ETF 중 순자산 1위인 ‘반에크반도체(SMH·약 97조원)’가 추종하는 지수로, SMH 역시 같은 날 SK하이닉스를 동일하게 편입했다.

KODEX 미국반도체는 엔비디아, TSMC 등 글로벌 반도체 25개 종목에 투자하는 국내 상장 ETF다. 이번 편입으로 인공지능(AI) 핵심인 고대역폭메모리(HBM) 라인업까지 갖추게 됐다. 총보수는 연 0.09%이며 연금계좌 투자도 가능하다.

이승연 기자
2026-09-30 24면
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