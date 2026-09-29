어르신 ‘실버승마 봉사단’ 출범… ‘힐링승마’도

한국마사회

이미지 확대 실버승마 봉사단 닫기 이미지 확대 보기 실버승마 봉사단

2026-09-30 24면

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한국마사회가 과천시노인복지관과 손잡고 지역 어르신을 위한 ‘실버승마 봉사단’을 출범하고, 8주 과정의 ‘실버 힐링승마‘ 프로그램을 동시에 운영한다고 밝혔다.말산업 인프라를 활용한 이번 사업은 초고령사회 시니어의 건강 증진과 상생 가치를 실현하기 위해 마련됐다. 우선 지난 11일 출범한 ‘실버승마 봉사단’은 과거 힐링승마에 참여했던 어르신들로 구성되어 현장 지원 등 ‘노노(老老)케어‘를 실천하며 활기찬 노후의 모범을 보인다.함께 운영되는 ‘실버 힐링승마’는 전문 교관의 지도로 기승 및 말 교감 교육을 진행해 어르신들의 균형 감각 향상은 물론 말과의 교감을 통한 정서적 안정과 우울감 해소까지 도모한다.