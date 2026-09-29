“군위 사과 왔데이”… 상생로드 3탄 15종 출격

롯데웰푸드

이미지 확대 ‘군위 사과’ 시리즈 15종 닫기 이미지 확대 보기 ‘군위 사과’ 시리즈 15종

2026-09-30 24면

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롯데웰푸드가 행정안전부, 대구 군위군과 손잡고 지역 상생 프로젝트 ‘맛있는 대한민국 상생 로드’ 3탄인 ‘군위 사과’ 시리즈 15종을 선보였다.이번 신제품은 당도가 높고 아삭한 군위 사과의 특장점을 살려 몽쉘, 꼬깔콘 등 건과 11종과 빙과 2종, 베이커리 2종으로 구성됐다. 패키지에는 ‘군위 사과 왔데이’라는 친근한 슬로건을 담았으며, KTX 서울역 팝업스토어 등 오프라인 홍보도 함께 진행한다.‘맛있는 대한민국 상생 로드’는 1탄 부여 알밤과 2탄 고창 꿀고구마가 연이어 흥행하며 대표적인 지역 상생 모델로 자리 잡았다. 롯데웰푸드는 앞으로도 우수 농특산물의 가치를 높이고 지역 경제 활성화를 위한 동반 성장을 이어갈 방침이다.