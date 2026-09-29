“군위 사과 왔데이”… 상생로드 3탄 15종 출격

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“군위 사과 왔데이”… 상생로드 3탄 15종 출격

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-09-29 19:01
수정 2026-09-29 19:01
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

롯데웰푸드

이미지 확대
‘군위 사과’ 시리즈 15종
‘군위 사과’ 시리즈 15종


롯데웰푸드가 행정안전부, 대구 군위군과 손잡고 지역 상생 프로젝트 ‘맛있는 대한민국 상생 로드’ 3탄인 ‘군위 사과’ 시리즈 15종을 선보였다.

이번 신제품은 당도가 높고 아삭한 군위 사과의 특장점을 살려 몽쉘, 꼬깔콘 등 건과 11종과 빙과 2종, 베이커리 2종으로 구성됐다. 패키지에는 ‘군위 사과 왔데이’라는 친근한 슬로건을 담았으며, KTX 서울역 팝업스토어 등 오프라인 홍보도 함께 진행한다.

‘맛있는 대한민국 상생 로드’는 1탄 부여 알밤과 2탄 고창 꿀고구마가 연이어 흥행하며 대표적인 지역 상생 모델로 자리 잡았다. 롯데웰푸드는 앞으로도 우수 농특산물의 가치를 높이고 지역 경제 활성화를 위한 동반 성장을 이어갈 방침이다.

김현이 기자
2026-09-30 24면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
롯데웰푸드의 상생 로드 3탄 제품의 종류는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로