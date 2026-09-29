[속보] 20년간 사실혼 관계였던 女 흉기 살해한 70대 남성…“도망 염려” 구속

세줄 요약 추석 연휴 마지막 날 강릉의 한 주택에서 70대 남성이 20년간 사실혼 관계였던 60대 여성을 흉기로 여러 차례 때려 숨지게 한 뒤 달아났다. 법원은 도망할 염려가 있다며 구속영장을 발부했고, 경찰은 금전 문제와 결별 뒤 갈등, 신고 이력 등을 조사하고 있다. 강릉 주택서 70대 남성, 사실혼 여성 살해

법원, 도망 염려 이유로 구속영장 발부

경찰, 금전 다툼·결별 뒤 갈등 경위 조사

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추석 연휴 마지막 날 20년간 사실혼 관계였던 여성을 흉기로 때려 숨지게 한 70대 남성이 구속됐다.춘천지법 강릉지원 노한동 영장 전담 부장판사는 29일 살인 혐의를 받는 70대 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “도망할 염려가 있다”며 영장을 발부했다.A씨는 추석 연휴 마지막 날인 지난 27일 오후 9시 20분쯤 강릉 교동 한 주택에 들어가 사실혼 관계였던 60대 여성 B씨를 미리 준비해 간 흉기로 여러 차례 때려 숨지게 한 혐의를 받는다.범행 직후 달아난 A씨는 같은 날 오후 11시쯤 동해 소재 자신의 주거지 인근에서 긴급체포됐다.경찰 조사 결과 A씨와 B씨는 약 20년간 사실혼 관계를 유지하다 지난 2월 결별한 것으로 전해졌다.A씨는 경찰 조사에서 B씨와 자신의 치료비 등 금전 문제로 다투던 중 범행을 저질렀다고 진술한 것으로 알려졌다.사건 이전 B씨는 A씨를 소란과 주거침입으로 두 차례 경찰에 신고했던 것으로 전해졌다. 이와 별도로 B씨는 A씨를 스토킹 혐의로 경찰에 고소하기도 했다.다만 경찰은 스토킹 혐의에 대해서는 지속성과 반복성이 없는 일회성 행위로 보고 지난달 불송치 결정했다.이후 안전 여부에 대해서도 모니터링했으나, B씨가 지난 18일 안전조치 거부 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.경찰은 A씨를 상대로 사건 경위에 대한 조사를 이어갈 방침이다.