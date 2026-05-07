예수상 망치에 이어 성모상 입술에 담배 댄 이스라엘 병사

이스라엘군 레바논 남부 기독교 마을서 잇딴 물의

종교 상징물 훼손, 태양광 패널 등 기반시설 파괴

이미지 확대 6일 온라인을 통해 퍼진 사진에서 이스라엘 병사가 레바논의 기독교 마을에서 성모상 입에 담배를 가져다 대고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 6일 온라인을 통해 퍼진 사진에서 이스라엘 병사가 레바논의 기독교 마을에서 성모상 입에 담배를 가져다 대고 있다.

이미지 확대 한 이스라엘 군인이 십자가에 매달려 있던 것으로 보이는 예수상의 얼굴 부분을 망치로 내리치는 사진. 2026.4.20 X 캡처 닫기 이미지 확대 보기 한 이스라엘 군인이 십자가에 매달려 있던 것으로 보이는 예수상의 얼굴 부분을 망치로 내리치는 사진. 2026.4.20 X 캡처

세줄 요약 레바논 남부 기독교 마을 데벨에서 이스라엘 병사가 성모 마리아 조각상 입에 담배를 물리는 사진이 확산됐다. IDF는 해당 병사를 확인해 징계하겠다고 했고, 앞서 예수상 훼손과 태양광 패널 파손 논란도 이어졌다. 데벨서 성모상 입술에 담배 댄 사진 확산

IDF, 해당 병사 신원 확인 뒤 징계 방침

예수상 훼손·태양광 패널 파손 논란도 이어짐

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레바논 남부 국경 마을에서 철거 작업을 벌이고 있는 이스라엘 병사들이 현지의 기독교 문화와 민간 시설을 훼손하는 사례가 잇따라 일어나고 있다.6일 온라인에서 널리 퍼진 사진에는 레바논 남부의 기독교 마을 데벨에서 이스라엘 방위군(IDF) 병사가 성모 마리아 조각상의 입에 담배를 물려주는 모습이 담겨 있다.이스라엘 국방군은 해당 병사의 신원을 확인한 후 징계 조처를 할 것이라 밝혔다고 이스라엘 현지 언론은 전했다.이스라엘 국방군은 “이번 사건을 심각하게 받아들이고 있으며, 해당 병사의 행동은 우리 군인들에게 기대되는 가치에서 완전히 벗어난 것”이라고 강조했다고 타임스오브이스라엘은 보도했다.이스라엘 군인들은 데벨에서 예수상을 망치로 부수고 동료 군인이 이를 촬영한 사진이 유포돼 물의를 빚었다. 군용 굴착기가 태양광 패널을 파손하는 동영상도 같은 마을에서 촬영됐다.예수상을 훼손한 두 명의 군인은 전투 임무에서 제외되고 처벌받았으며, 태양광 패널 관련 사건은 조사 중이다.이스라엘 군 당국은 레바논 무장 정파 헤즈볼라와의 전투 중 “모든 종교와 공동체의 성지 및 종교적 상징물을 존중하며, 종교 건물이나 종교적 상징물을 포함한 민간 시설을 해칠 의도가 없다”고 밝혔다.이스라엘은 기독교를 존중한다고 주장하지만, 최근 몇 달 동안 기독교인을 공격하는 사건들이 발생하면서 이스라엘과 기독교 공동체 간의 관계가 경색됐다.헤즈볼라는 이란 전쟁 발발 사흘 뒤인 3월 2일부터 이스라엘을 공격하기 시작했으며 이스라엘과 레바논의 분쟁은 지난달 17일 일시 휴전에 들어갔다.이스라엘은 4월 중순 휴전 발표 이전보다 낮은 전투 강도를 유지하고 있으나 국경이 맞닿은 레바논 남부는 전면 철거해 위협을 제거한다는 방침에 따라 공습을 계속하고 있다.