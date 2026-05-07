경기도교육청, ‘초등학생 등·하교 안심알리미’ 확대…1~3학년→전 학년

세줄 요약 경기도교육청이 초등학생 등·하교 안심알리미 서비스를 1~3학년에서 전 학년으로 확대했다. 2026학년도부터 4~6학년도 무료로 이용할 수 있다. 운영 학교와 이용 학생 수가 크게 늘어 학교 안전망이 한층 넓어졌다. 안심알리미 서비스, 초등 전 학년 확대

2026학년도부터 4~6학년 무료 이용

운영 학교·이용 학생 수 대폭 증가

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경기도교육청이 학생 등하굣길 안전을 위한 중요한 기반인 ‘안심알리미 서비스’를 초등학교 1~3학년에서 전 학년으로 확대한다.‘안심알리미 서비스’는 초등학생의 등·하교 상황을 보호자에게 실시간으로 안내하는 시스템으로, 학생 안전을 확보할 수 있는 대표적인 학교 안전망 사업이다.2025학년도까지는 초등학교 1~3학년 대상으로 지원했으나 2026학년도에는 초등학교 4~6학년을 포함한 전 학년으로 사업 대상을 확대했다. 이에 따라 그동안 비용을 부담하며 이용하던 학생들도 무료로 이용할 수 있게 됐다.사업을 확대하면서 ‘안심알리미 서비스’ 운영 학교는 2025년 1192교(88.6%)에서 2026년 1242교(90.7%)로 늘었다. 이용 학생 수도 같은 기간 28만9250명(42.3%)에서 58만5777명(89.9%)으로 2배 이상 늘었다.