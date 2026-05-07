역시 ‘우곡수박’이 최고…2026 전국수박품평회 금상 수상 쾌거

세줄 요약 경북 고령 우곡수박이 경남 함안에서 열린 제3회 전국 수박 품평회에서 대상인 농림축산식품부 장관상을 받았다. 당도와 외관, 식감 등에서 높은 평가를 받아 전국 최고 품질과 경쟁력을 다시 인정받았다. 고령 우곡수박, 전국 품평회 대상 수상

당도·외관·식감서 최고 품질 인정

직판장·온라인 판매 병행, 판로 확대

이미지 확대 경남 함안군에서 지난 1일 열린 ‘제3회 전국 수박 품평회’에서 영예의 대상을 수상한 수박재배농 박명회(66·고령군 우곡면)씨가 자신의 비닐하우스에서 수박을 돌보고 있다. 고령군 제공 닫기 이미지 확대 보기 경남 함안군에서 지난 1일 열린 ‘제3회 전국 수박 품평회’에서 영예의 대상을 수상한 수박재배농 박명회(66·고령군 우곡면)씨가 자신의 비닐하우스에서 수박을 돌보고 있다. 고령군 제공

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경북 고령군은 최근 경남 함안군에서 열린 ‘제3회 전국 수박 품평회’에서 지역의 수박 재배농 박명회(66·고령군 우곡면)씨가 영예의 대상인 농림축산식품부 장관상을 수상했다고 7일 밝혔다.이번 전국 수박 품평회는 ‘2026 함안세계 수박축제’의 주요 행사로 개최됐다.품평회에서는 전국 수박 재배 농가들이 출품한 수박을 대상으로 당도, 과형, 외관, 식감 등의 항목에 대한 엄정한 심사가 진행됐다.특히 고령의 명품 수박인 ‘우곡수박’은 전국 최고 품질과 상품성을 인정받아 전국적인 경쟁력을 다시 한번 입증했다.우곡수박은 낙동강 유역의 비옥한 토양과 큰 일교차 속에서 재배돼 높은 당도와 아삭한 식감, 선명한 과육색이 특징이다.한편 우곡그린영농조합법인은 5월 1일부터 25일까지 직판장 운영과 온라인 판매를 병행하고 있다.김건우 고령군 농업정책과장은 “이번 수상은 농업인들의 꾸준한 노력과 연구 중심의 정보 공유가 이룬 값진 성과”라며 “앞으로 고령군도 우곡 수박이 전국 최고 품질을 자랑할 수 있도록 기술 지원을 더욱 아끼지 않겠다”고 밝혔다.