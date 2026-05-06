“경찰봉으로 강간까지” 불법체류자 고문·학대 파문… 연루된 포르투갈 경찰관 무더기 체포

세줄 요약 포르투갈 리스본에서 경찰관들이 불법체류 외국인과 노숙인 등 취약계층을 상대로 고문과 강간, 폭행을 저지른 혐의로 무더기 체포됐다. 수사 대상은 24명으로 늘었고, 범행 영상과 사진을 채팅방에 공유한 정황도 드러났다. 리스본 경찰관 15명 추가 체포, 총 24명 수사 확대

불법체류자·노숙인 등 약자 대상 고문·강간 혐의

범행 영상·사진을 채팅방 공유, 조직적 학대 정황

이미지 확대 지난 25일(현지시간) 포르투갈에 민주주의를 되찾아준 1974년 4월 25일 카네이션 혁명을 기념하는 시민들이 리스본 레베르다데 거리를 행진하는 가운데 포르투갈 국기가 펄럭이고 있다. 사진은 기사 내용과 무관함. 2026.4.25 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 25일(현지시간) 포르투갈에 민주주의를 되찾아준 1974년 4월 25일 카네이션 혁명을 기념하는 시민들이 리스본 레베르다데 거리를 행진하는 가운데 포르투갈 국기가 펄럭이고 있다. 사진은 기사 내용과 무관함. 2026.4.25 AP 연합뉴스

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불법체류 외국인 등을 대상으로 경찰관들이 강간·고문 등을 자행한 사건이 포르투갈에서 터진 가운데 연루된 경찰관 15명이 추가로 체포됐다고 5일(현지시간) AFP·로이터통신 등이 전했다.포르투갈 현지 매체들을 인용한 보도에 따르면 리스본 경찰은 이날 “취약 계층을 고문하고 학대한 혐의로 경찰관 15명을 추가로 체포했다”며 “이에 따라 고문, 강간, 폭행, 권력 남용 등 혐의로 수사를 받는 경찰관은 총 24명이 됐다”고 밝혔다.리스본 경찰은 해당 사건과 관련해 경찰관에 의한 학대 행위가 발생한 것으로 추정되는 리스본 내 경찰서 두 곳을 포함해 이날만 약 30건의 압수수색을 진행했다.이주민 등을 상대로 한 경찰관들의 폭력 행위에 대한 수사는 지난 1월 경찰관 2명이 이주민과 노숙자를 고문한 혐의로 기소된 사건이 알려지면서 촉발했다.해당 사건 관련 법원 문서 등에 따르면 모두 20대인 경찰관 2명은 자신들이 근무하는 경찰서 안에서 모로코 출신 이주민을 몇 시간 동안이나 폭행·고문했다.이들은 피해 이주민에게 영어로 ‘포르투갈에 온 것을 환영한다’면서 자신들이 신고 있는 부츠에 입을 맞추도록 강요하는 등 모욕적인 행위를 했다. 이어 이같은 장면 등을 촬영한 사진을 다른 경찰관들이 있는 채팅방에 공유하기도 했다.이들 중 한 명은 강간 혐의도 받고 있는 것으로 전해졌다.인권단체 국제앰네스티 포르투갈 지부는 이 사건과 관련해 경찰관들이 시민과 접촉할 때 반드시 보디캠(신체에 부착한 카메라)을 착용하고, 경찰서와 경찰차 내부에는 더 많은 감시 카메라를 설치할 것을 요구했다. 또 외부에 독립적인 경찰 감독 기구 설립도 촉구했다.이 사건 관련 수사가 진행되면서 지난 3월 경찰관 7명이 추가로 체포됐다. 이들도 피해자에 대한 고문, 강간, 권력 남용, 중상해 등 혐의로 구금됐다.지난해 중반부터 리스본 라토 경찰서 내에서 조직적으로 자행된 것으로 추정되는 사건에서 경찰관들은 범행 장면을 촬영한 영상·사진 등을 경찰관 수십명이 있는 채팅방에 올렸다.해당 게시물에는 접이식 경찰봉을 사용해 피해자를 강간하고, 주먹질을 일삼는 등 행위가 포함됐다. 일부 경찰관들은 피해자의 신분증과 개인 소지품을 뺏는가 하면, 혐의를 부풀리기 위해 피해자가 마약을 소지한 것처럼 꾸미기도 했다.피해자들은 주로 불법체류 외국인, 노숙인, 마약 사용자 등인 것으로 전해졌다. 이같은 학대를 당해도 신고할 가능성이 낮은 약자를 골라 범행 대상으로 삼은 것이다.루이스 카리료 리스본 경찰청장은 “우리는 비위 행위에 대해 무관용 정책을 시행하고 있다”며 “시민들은 앞으로도 경찰을 계속 신뢰할 수 있다”고 지난 4일 밝혔다.