모빌리티 부품 제조 혁신…충남 2030년까지 226억 투입

천안 성환 일대에 AI 기반 첨단 제조 생태계 구축

이미지 확대 자동차 생산설비. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 자동차 생산설비. 서울신문 DB

세줄 요약 충남이 산업통상부 사업에 선정돼 2030년까지 226억원을 들여 모빌리티 부품 제조 혁신 거점을 구축한다. 천안 성환읍에 3D프린팅과 AI 기반 무금형 제조 체계를 마련하고, 설계부터 실증·평가까지 지원한다. 충남, 모빌리티 부품 제조 혁신 거점 선정

2030년까지 226억원 투입, 천안 성환읍 조성

AI·3D프린팅 무금형 제조 체계 구축

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충남이 모빌리티 부품 제조 혁신 거점 구축에 나선다.충남도는 7일 산업통상부 주관 ‘2026년 첨단 제조 기술(AI-DfAM) 기반 모빌리티 제조 혁신 거점 조성 사업’에 선정됐다고 밝혔다. 첨단 제조 기술은 모빌리티 산업 설계·제조 전 과정에 인공지능(AI)과 적층 제조, 디지털 시뮬레이션 기술을 적용해 제품 성능과 제조 효율 향상이 기대된다. 전통적인 제조 방식인 절삭·성형과 금형 등이 없는 무금형 제조 시스템으로, 설계 데이터가 제조 공정으로 직접 연계되는 디지털 제조 환경을 구현할 수 있다.도는 천안시 서북 성환읍 일대에 올해부터 2030년까지 5년간 국비 100억원 등 총 226억원의 사업비를 투입해 구동계·시트 등 모빌리티 부품을 3D 프린팅을 활용해 설계부터 공정 실증, 평가·검증이 가능한 전주기 지원 체계를 갖출 예정이다. 전동화·자율 주행차 등 모빌리티 부품 생산에 맞춰 차량 모델과 국가별 맞춤형 제조, 경량화·다품종 소량 생산이 가능한 AI 기반 첨단 제조 생태계를 조성한다.이를 위해 남서울대 산학협력단·충남테크노파크·한국자동차연구소와 컨소시엄을 구성하고 ‘적층 기반 무금형 첨단 제조 기술’ 도입·확산을 위한 제조혁신센터를 구축하기로 했다. 지역 중소·중견기업을 대상으로 설계·해석, 부품 개발, 기술 지원 등 기술 서비스와 전문 인력 양성을 위한 교육 프로그램도 운영한다.충남도 관계자는 “미래 모빌리티 제조 산업 구조 전환에 선제적으로 대응하기 위한 충남 AI 제조 혁신 거점 마련을 위한 기반이 마련됐다”며 “무금형 적층 제조 기술을 확산해 지역 기업의 시장 진출을 지원할 예정”이라고 밝혔다.