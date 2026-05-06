美 국무 “‘장대한 분노’ 작전 종료...선박 탈출 프로젝트로 전환”

세줄 요약 루비오 미 국무장관이 대이란 군사작전 ‘장대한 분노’가 목표를 달성해 끝났다고 밝혔다. 미국은 호르무즈 해협에 갇힌 선박을 빼내는 ‘프로젝트 프리덤’을 방어적 차원에서 진행하며, 의회 통지와 출구전략도 함께 모색하는 모습이다. 대이란 작전 ‘장대한 분노’ 종료 선언

호르무즈 해협 선박 탈출 ‘프로젝트 프리덤’ 진행

의회 통지·전쟁권한법 우회 속 출구전략 모색

이미지 확대 마코 루비오 미국 국무장관이 5일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 기자회견을 하고 있다. 워싱턴DC AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 마코 루비오 미국 국무장관이 5일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 기자회견을 하고 있다. 워싱턴DC AP 연합뉴스

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마코 루비오 미국 국무장관이 대이란 군사작전인 ‘장대한 분노(Epic Fury)’가 목표를 달성하고 종료됐다고 5일(현지시간) 밝혔다. 그는 미국이 현재 호르무즈 해협에 갇혀 있는 선박들을 탈출시키는 방어적 차원의 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 ‘호의’로 수행 중이라고 설명했다. 미국 전쟁권한법상 의회 동의 없이 60일 이상 전쟁할 수 없는 조항을 우회하고 반전 여론을 달래며 출구전략을 모색하는 차원으로 보인다.백악관 국가안보보좌관을 겸하는 루비오 장관은 이날 백악관 브리핑룸에서 기자회견을 열어 “‘장대한 분노 작전’은 끝났다. 도널드 트럼프 대통령이 의회에 통지했다”면서 “그 단계는 끝났다. 우리는 지금 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 진행 중”이라고 말했다. 그는 이란이 먼저 공격하면 미군이 대응은 하겠지만 기본적으로 ‘프로젝트 프리덤’이 방어적 성격이라고 여러 차례 강조했다. ‘장대한 분노’는 미국이 지난 2월 28일 대이란 군사작전을 개시하며 붙인 이름이다.루비오 장관은 “‘프로젝트 프리덤’의 주요 책임은 미국에 있는데 우리가 해당 지역에서 힘을 투사할 수 있는 유일한 국가이기 때문”이라며 호르무즈 해협에 갇혀 있는 것은 다른 나라들의 선박이지만 미국이 ‘선의’로 작전을 수행하는 것이라고 주장했다.루비오 장관은 또 이란이 호르무즈 해협 통제를 시도하며 ‘뉴노멀’(새로운 기준)을 구축하려 하고 있다면서 “완전히 불법적이고 터무니없는 일이며 전 세계 모든 국가가 우리에게 합류해 이란을 규탄하고 뭔가 해야 한다”고 촉구했다. 그는 여러 국가가 연락을 해왔다면서도 특정 국가의 이름은 밝히지 않았다.루비오 장관은 이란의 봉쇄로 호르무즈 해협에 갇혀 고립된 채 제대로 지원을 받지 못하면서 민간 선원들이 최소 10명 사망했다면서 이란이 해적질을 하고 있다고 비난하기도 했다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄가 중국에도 해를 끼친다면서 중국이 이란에 글로벌 경제를 인질로 잡지 말라고 직접적으로 이야기하길 바란다고 촉구하기도 했다.