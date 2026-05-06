선박 피격 확인 땐 파병 외면 어려워… ‘실질적 기여’ 당겨질 수도

트럼프 참전 압박에 고심하는 정부

이미지 확대 이란의 미사일과 드론 공격을 받은 아랍에미리트(UAE)의 석유 수출 기지인 푸자이라 항구에서 4일(현지시간) 불길과 함께 검은 연기가 치솟고 있다.

알자지라 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 이란의 미사일과 드론 공격을 받은 아랍에미리트(UAE)의 석유 수출 기지인 푸자이라 항구에서 4일(현지시간) 불길과 함께 검은 연기가 치솟고 있다.

알자지라 엑스 캡처

이미지 확대 4일(현지시간) 호르무즈해협에서 폭발사고가 난 한국 선박 ‘HMM 나무’호가 지난해 9월 중국 광저우에서 진수식을 마친 모습.

한국선급 웹진 캡처 닫기 이미지 확대 보기 4일(현지시간) 호르무즈해협에서 폭발사고가 난 한국 선박 ‘HMM 나무’호가 지난해 9월 중국 광저우에서 진수식을 마친 모습.

한국선급 웹진 캡처

세줄 요약 호르무즈 해협에서 한국 상선이 피격 가능성이 제기되자 정부의 대응 고민이 커졌다. 트럼프 대통령의 파병 압박이 거세지고, 실제 피격으로 확인되면 기존의 신중 기조를 유지하기 어려울 전망이다. 실질적 기여 약속도 앞당겨질 수 있다. 호르무즈 해협 한국 상선 피격 의혹 확산

트럼프, 한국에 군함 파견·작전 합류 압박

정부, 원인 규명 뒤 단계적 대응 검토

2026-05-06 3면

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한국 상선이 호르무즈 해협에서 피격이 원인으로 추정되는 폭발·화재 피해를 입은 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘참전 압박’의 수위를 높이면서 정부의 고민도 커지고 있다. 실제 원인이 피격으로 확인될 경우 우리 국민의 안전을 위해서도 미국의 요구를 마냥 외면하기는 어려울 것으로 보인다. 이번 일로 앞서 이재명 대통령이 약속한 ‘실질적 기여’가 앞당겨질 수 있다는 분석도 나온다.트럼프 대통령은 앞서 지난 3월에도 우리나라를 비롯한 5개국을 향해 호르무즈 해협으로의 군함 파견을 요구했지만 우리 정부는 여기에 응하지 않았다. 정부는 트럼프 대통령의 이번 압박에도 일단은 ‘신중 검토’ 기조를 유지하고 있다. 하지만 이번에는 우리 선박의 안전 문제가 직접적으로 확인된 만큼 기존처럼 대응을 계속 미루기는 쉽지 않은 상황이다. 외교가에서는 특히 이 대통령이 실질적 기여를 약속한 가운데 트럼프 대통령이 한국을 콕 집어 ‘작전 합류’를 강조하면서 어떤 식으로든 가부를 결정할 시점이 다가오고 있다는 시각이 지배적이다.이 대통령은 지난달 17일 영국과 프랑스 주도의 호르무즈 통행 관련 정상회의에서 “항행 자유 보장을 위해 실질적 기여를 하겠다”고 밝히며 다국적군 참여 의사를 시사했다. 안규백 국방부 장관도 “봉쇄가 장기화할 경우 1~4단계로 나눠 군의 투입 등 대응 계획을 준비하고 있다”고 밝힌 바 있다. 정부가 참여를 결정하게 될 경우 단계별 다양한 방안이 거론된다. 공식적으로 다국적군이 구성되면 본부에 연락장교 등 인력을 파견하거나 해운사 정보를 공유해 주는 비군사적인 수준을 우선 검토할 것으로 예상된다. 함정을 보낼 경우 아덴만에 주둔 중인 청해부대의 대조영함과 다음달 초 임무 교대할 예정인 왕건함을 파견하는 방안 등이 거론된다.유지훈 한국국방연구원 연구위원은 “인근에 파견돼 있는 청해부대가 외곽 해역에서 확전을 막기 위한 노력을 하겠다는 식으로, 구체적인 역할보다 비전투적 수준에서의 지원을 검토해야 한다”며 “한미동맹을 관리하면서도 이란과 적대적 관계를 만들지 않기 위한 방안을 고민해야 한다”고 말했다.일단 정부는 원인을 파악하며 상황을 주시하겠다는 분위기다. 정부 고위 관계자는 통화에서 “‘프리덤 프로젝트’는 호르무즈 해협을 열기 위한 방안의 하나이자 별개로 검토하는 것으로, 확정되지는 않았다”고 말했다. 이어 “지금 우리 선박이 입은 피해 원인을 잘 모르기 때문에 규명해 봐야 한다. 먼저 선박을 항구로 가져와야 하며 그 후 선원들을 내보낸 뒤 원인을 객관적으로 파악하는 게 우선”이라고 밝혔다.