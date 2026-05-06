오일탱크 없는 기관실 좌현 ‘폭발’… 피격·기뢰 사고 배제 못해

‘나무호’ 화재… 24명 피해는 없어

이미지 확대 미국과 이란이 대치하고 있는 호르무즈 해협에 정박 중이던 HMM 운용 선박에서 화재가 발생한 4일(현지시간) 키프로스 니코시아에서 한 관계자가 호르무즈 해협의 선박 이동 경로를 모니터링하고 있다.

니코시아 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국과 이란이 대치하고 있는 호르무즈 해협에 정박 중이던 HMM 운용 선박에서 화재가 발생한 4일(현지시간) 키프로스 니코시아에서 한 관계자가 호르무즈 해협의 선박 이동 경로를 모니터링하고 있다.

니코시아 AFP 연합뉴스

세줄 요약 호르무즈 해협 인근에 정박 중이던 HMM 나무호에서 기관실 좌현 폭발과 화재가 발생했다. 선원들이 이산화탄소 소화로 4시간 만에 진압했고, 인명 피해는 없었다. 선박은 두바이항으로 예인돼 수리될 예정이며, 원인은 피격·기뢰·우발 사고설이 함께 제기됐다. HMM 나무호, UAE 인근 해역서 폭발·화재 발생

선원들 이산화탄소 방출로 4시간 만에 진압

인명 피해 없고 두바이항 예인·수리 예정

2026-05-06 4면

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호르무즈 해협 안쪽 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에 정박해 있던 ‘HMM 나무(NAMU)호’가 폭발과 함께 일어난 화재를 진압했지만 원인을 두고 여러 해석이 나오고 있다. 나무호는 인근 두바이항으로 인양돼 수리될 예정이며, 인근 해역의 다른 한국 선박들은 안전을 위해 해협 안쪽의 카타르 쪽으로 이동 중이다.HMM 관계자는 5일 “어제 오후 8시 40분쯤 발생한 나무호 화재는 선원들이 이산화탄소를 방출해 4시간여 만에 진압했다”고 밝혔다. 이어 “배에 물이 차거나 가라앉은 상황은 아니라서 예인선을 동원해 피해 선박을 일단 인근에 있는 UAE 두바이 항만으로 인양할 계획”이라며 “인양 작업에는 며칠이 걸릴 것이며, 폭발 원인은 아직 확인되지 않았다”고 전했다.파나마 선적인 HMM 나무호는 길이 179m, 폭 30m로 한국인 선원 6명과 외국인 18명 등 총 24명이 탑승했으나 이번 화재로 인명 피해는 발생하지 않았다. 기관실 좌현 쪽에서 폭발과 화재가 발생했으나 선원들은 매뉴얼에 따라 기관실을 밀폐하고 소화 설비를 전면 방출해 초기 진압 작업에 나섰다.업계에서는 선박 자체 결함에 의한 화재 가능성은 크지 않다는 얘기가 나온다. 배에 화학물질이 실리지 않았고 폭발이 일어난 기관실 좌현은 오일탱크가 있는 곳도 아니다. 따라서 이란의 공격에 의한 폭발 가능성을 배제할 수 없다. 특히 당시는 미국이 호르무즈 해협에 갇힌 선박을 탈출시키는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 개시한 직후였다.하지만 우리나라 정부는 이란 전쟁 국면에서 세계에서 유일하게 이란 특사를 보냈고 이란 측도 이를 높게 평가했다는 점에서 우발적 사고설도 제기된다. 나무호가 침몰하지는 않았기에 미국과 이란의 무력 충돌에서 발생한 파편이나 수중 기뢰 등에 피해를 입었을 것이라는 관측이다.HMM 측은 나무호의 기관실 설비가 훼손됐고 정상 운항이 어려워 일단 두바이 항만으로 예인해 수리할 계획이다. 또 관계 당국과 함께 예인선을 수배해 예인한 뒤 사고 원인을 파악할 예정이다. 위성 통신망 장비가 정상 가동돼 통신 단절로 인한 2차적인 혼란은 빚어지지 않았다. 이 관계자는 “선원들이 하선을 결정하면 즉시 내릴 수 있으나 추가적 위험 요인이 없어 선박에 머무른다”고 설명했다. 나무호가 두바이항에 무사히 도착하면 한국인 선원 6명은 귀국할 계획이다.HMM은 호르무즈 해협 안쪽에 컨테이너 1척, 유조선 2척, 벌크 화물선 2척 등 모두 5척의 선박이 있다. 이중 나무호를 제외하고 호르무즈 해협 안쪽 UAE 앞바다에 머무르던 한국 선박들은 서쪽에 있는 카타르 방향으로 운항 중이다. 걸프 해역(페르시아만)에서 좀 더 안쪽으로 이동하는 것으로 선박 안전을 확보하기 위한 정부 방침에 따른 것이다. 업계 관계자는 “현재 호르무즈 해협은 통항이 불가능한 상태로 컨테이너선을 포함한 모든 선박의 운항이 중단됐다”고 설명했다.