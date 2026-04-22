이란 2차 회담 불참에 트럼프 “휴전 연장”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 ‘2주 휴전’ 만료를 하루 앞둔 21일(현지시간) 휴전 연장을 전격적으로 선언했다. 이란이 통일된 협상안을 내놓을 때까지 휴전을 연장한다며 시한을 구체적으로 정하지 않았다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 올린 성명에서 “이란 정부가 예상대로 심각하게 분열돼 있다는 사실과 파키스탄의 아심 무니르 군총사령관 및 셰바즈 샤리프 총리의 요청에 따라 이란 지도부와 협상단이 통일된 제안을 마련할 때까지 이란 공격을 중단해달라는 요청을 받았다”고 전했다. 이어 “그들의 제안이 제출되고 논의가 어느 쪽으로든 종결될 때까지 휴전을 연장할 것”이라고 밝혔다. 다만 대이란 해상봉쇄는 계속되고, 그 밖의 준비태세도 지속된다고 덧붙였다.앞서 이란 협상단은 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 22일 열릴 것으로 전망됐던 2차 종전협상에 참여하지 않겠다는 최종 입장을 중재국인 파키스탄을 통해 미국 측에 전달했다고 이란 타스님 통신이 보도했다. 보도에 따르면 이란은 당초 파키스탄의 중재와 미국의 휴전 요청에 따라 미국이 수용한 ‘10개 조항 프레임워크’를 바탕으로 휴전과 종전 협상을 받아들였다. 그러나 미국이 합의 직후부터 약속을 어기기 시작했다는 게 이란 측의 우선적인 불참 사유라고 이 매체는 전했다.JD 밴스 부통령이 이끄는 미국 대표단은 당초 이날 오전 파키스탄으로 떠날 예정이었으나 오후까지 백악관에 머무는 것으로 알려져 2주 휴전 만료 전 협상 재개가 가능할지를 두고 회의적인 관측이 나왔다.