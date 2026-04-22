뉴욕증시, 이란 휴전 협상 묵묵부답에 일제히 하락 마감

다우존스 -0.59%, S＆P500 -0.63%
쿡 CEO 퇴진 발표 애플 2.52% 급락
이란이 미국과의 휴전 종료를 하루 앞두고 2차 회담 참여 여부를 밝히지 않으면서 21일(현지시간) 미국의 3대 지수는 일제히 하락 마감했다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 293.18포인트(0.59%) 내린 4만 9149.38에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500지수는 45.13포인트(0.63%) 하락한 7064.01, 기술주 중심의 나스닥지수는 144.429포인트(0.59%) 떨어진 2만 4259.964에 장을 마쳤다.
미국과 이란의 종전 협상 전망이 안갯속에 빠지면서 시장의 불확실성이 커졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 언론과의 인터뷰에서 이란과의 2차 회담을 낙관적으로 전망했으나 이란은 미국을 비판하며 참여 결정을 보류했다. 이에 따라 JD 밴스 부통령도 파키스탄행을 연기했다고 뉴욕타임스(NYT) 등은 보도했다.
빅테크는 혼조세를 보였다. 마이크로소프트와 아마존은 각각 1.46%와 0.66% 올랐고, 인공지능 플랫폼 팔란티어(0.05%)는 강보합 마감했다. 반면 엔비디아는 1.08% 내렸고, 전날 팀 쿡 최고경영자(CEO)의 퇴진을 발표한 애플은 2.52% 급락했다. 알파벳(1.52%)과 테슬라(1.55%)도 약세를 보였다. 업종별로는 에너지를 제외한 모든 업종이 하락했다. 소재와 통신서비스, 유틸리티, 부동산, 산업, 의료건강이 1% 이상 내렸다.
한편 케빈 워시 연방준비제도이사회(연준) 의장 지명자는 미국 의회 상원 인준 청문회에 출석했다. 워시는 자신이 대통령의 꼭두각시가 아니라는 점을 거듭 강조하는 한편 금리가 경제에 미치는 영향을 고려해 새로운 프레임워크가 필요하다고 말했다. 워시 지명자는 “인플레이션을 해결하기 위해서는 근본적인 정책 개혁이 필요하고 새로운 인플레이션 프레임워크가 필요하다”며 “연준 모델을 재검토해야 한다”고 말했다.
쿡 CEO 퇴진 발표 애플 2.52% 급락
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
미국 뉴욕증권거래소(NYSE)의 모습. AFP 연합뉴스
이란이 미국과의 휴전 종료를 하루 앞두고 2차 회담 참여 여부를 밝히지 않으면서 21일(현지시간) 미국의 3대 지수는 일제히 하락 마감했다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 293.18포인트(0.59%) 내린 4만 9149.38에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500지수는 45.13포인트(0.63%) 하락한 7064.01, 기술주 중심의 나스닥지수는 144.429포인트(0.59%) 떨어진 2만 4259.964에 장을 마쳤다.
미국과 이란의 종전 협상 전망이 안갯속에 빠지면서 시장의 불확실성이 커졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 언론과의 인터뷰에서 이란과의 2차 회담을 낙관적으로 전망했으나 이란은 미국을 비판하며 참여 결정을 보류했다. 이에 따라 JD 밴스 부통령도 파키스탄행을 연기했다고 뉴욕타임스(NYT) 등은 보도했다.
빅테크는 혼조세를 보였다. 마이크로소프트와 아마존은 각각 1.46%와 0.66% 올랐고, 인공지능 플랫폼 팔란티어(0.05%)는 강보합 마감했다. 반면 엔비디아는 1.08% 내렸고, 전날 팀 쿡 최고경영자(CEO)의 퇴진을 발표한 애플은 2.52% 급락했다. 알파벳(1.52%)과 테슬라(1.55%)도 약세를 보였다. 업종별로는 에너지를 제외한 모든 업종이 하락했다. 소재와 통신서비스, 유틸리티, 부동산, 산업, 의료건강이 1% 이상 내렸다.
신복자 서울시의회 예산정책위원장, 제7기 예산정책위원회 제3차 전체회의 개최... 세대형평성·재정구조·인구위기 대응 논의
서울시의회 신복자 예산정책위원장(동대문4, 국민의힘)은 지난 20일 제7기 예산정책위원회 제3차 전체회의를 개최하고 세대 간 형평성, 지방재정 구조, 인구위기 대응을 주제로 한 연구과제 발표회를 진행했다. 이번 연구과제 발표는 서울시 재정의 구조적 문제를 진단하고 중장기 정책 방향을 제시하는 데 초점을 맞췄다. 이현출 위원(건국대학교 정치외교학과 교수)은 ‘한국형 세대 간 형평성 지수(K-IFI)의 개발과 정책적 함의’를 통해 세대 간 형평성을 정량적으로 측정할 수 있는 지표를 제시했다. 해당 지수는 경제적 형평성, 복지·재정, 주거·자산, 지속가능성, 사회적 연대 등 다양한 영역을 통합한 복합지표로 구성하며, 정책이 세대 간 자원 배분에 미치는 영향을 분석하는 도구로 활용될 수 있다. 지방재정의 경직성 문제와 가용재원 확보 방안도 주요하게 논의됐다. 황해동 위원(한국지방행정연구원 연구위원)은 지방재정이 겉으로는 건전해 보이더라도 실제로는 의무지출 증가로 인해 자율적으로 활용 가능한 재원이 부족한 구조적 한계를 지적했다. 이에 따라 ▲지방재정영향평가 실효성 강화 ▲국고보조율 차등 적용 ▲보조금에 대한 지자체 자율성 강화 등 제도 개선 방안이 제시됐다.
서울시의회 바로가기
한편 케빈 워시 연방준비제도이사회(연준) 의장 지명자는 미국 의회 상원 인준 청문회에 출석했다. 워시는 자신이 대통령의 꼭두각시가 아니라는 점을 거듭 강조하는 한편 금리가 경제에 미치는 영향을 고려해 새로운 프레임워크가 필요하다고 말했다. 워시 지명자는 “인플레이션을 해결하기 위해서는 근본적인 정책 개혁이 필요하고 새로운 인플레이션 프레임워크가 필요하다”며 “연준 모델을 재검토해야 한다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이날 미국 3대 지수는 모두 상승했다.