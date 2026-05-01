삼성전자, 월드컵 TV 프로모션…올해 대형모델 판매 50% 증가

세줄 요약 삼성전자가 북중미 월드컵을 앞두고 AI TV 교체 프로모션을 진행했다. 2026년형 AI TV와 대형 모델 구매 고객에게 반납 보상과 포인트 혜택을 제공하고, 스포츠 시청에 맞춘 기능도 강조했다. 대형 TV 판매는 올해 50% 이상 늘었다. 월드컵 앞두고 AI TV 교체 프로모션 진행

대형·초대형 TV 반납 보상과 포인트 혜택

75형 이상 판매 50%↑, 실적 개선 기대

이미지 확대 삼성전자가 2026년형 삼성 AI TV 특별 프로모션 ‘결정적 순간, AI 축구 모드로! 삼성 AI TV로 바꿔보상’을 진행하는데 모델들이 삼성 AI TV를 홍보하고 있다.

삼성전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자가 2026년형 삼성 AI TV 특별 프로모션 ‘결정적 순간, AI 축구 모드로! 삼성 AI TV로 바꿔보상’을 진행하는데 모델들이 삼성 AI TV를 홍보하고 있다.

삼성전자 제공

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삼성전자가 오는 6월 북중미 월드컵을 앞두고 TV 교체 프로모션을 실시하며 ‘월드컵 특수’를 노리고 있다. 여기에 최근 삼성전자 대형 TV 신제품 판매량이 크게 증가하는 등 올해 TV 사업 실적 개선에 청신호가 켜졌다.삼성전자는 올해 글로벌 축구 이벤트 시즌을 맞아 스포츠 시청에 최적화된 2026년형 인공지능(AI) TV를 보다 많은 고객이 만나볼 수 있도록 ‘결정적 순간, AI 축구모드로! 삼성 AI TV로 바꿔보상’ 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.이번 프로모션은 이날부터 2개월간 삼성스토어와 삼성닷컴, 하이마트, 전자랜드 등 온·오프라인 채널에서 진행된다. 이는 2026년형 마이크로 RGB, 더 프레임 프로와 98형 더 프레임, 올레드(유기발광다이오드·OLED) TV 제품을 구매한 고객이 기존 사용하던 TV를 반납하면 83형 이상 초대형 TV는 20만원, 75형·77형 TV는 10만원 상당의 삼성전자 멤버십 포인트를 제공하는 행사다. 제조사와 연식 관계없이 모든 TV 반납이 가능하며, 반납 절차와 혜택은 구매 경로에 따라 다를 수 있다.5월 한 달간 삼성닷컴에서는 75형 이상의 대형 마이크로 RGB, 올레드, 네오 QLED, 미니 LED TV 신제품을 구매하고 상품평을 남긴 고객 500명에게 최대 30만원 상당의 캐시백을 증정하는 이벤트도 진행한다.2026년형 삼성 AI TV는 스포츠 콘텐츠 시청 경험을 강화하는 ‘AI 축구모드’, ‘AI 사운드 컨트롤’ 등 기능을 탑재했다. 사용자들은 AI 기능으로 더욱 또렷한 색감과 정밀한 움직임을 즐길 수 있고, 해설자 음성과 관중의 함성 등을 자유롭게 조절하거나 분리해 들을 수 있다. 대화를 통해 콘텐츠에 대한 궁금증을 바로 해소할 수 있고, 저해상도 콘텐츠도 바로 고화질로 변환해서 볼 수 있다.한편, 올해 삼성전자의 TV 신제품 출시 이후 2주간 75형 이상 대형 TV 판매량이 전년 동기 대비 50% 이상 급증했다. 이는 축구와 야구 등 스포츠 시즌을 맞아 대화면을 선호하는 수요와 함께, 초프리미엄 마이크로 RGB 라인업을 확대하고 보급형 미니 LED 라인업을 추가하며 선택지를 넓힌 결과라고 삼성전자는 설명했다.