2라운드서 3타 더 줄인 단독 선두 고지원…“버디 총량의 법칙만 떠올렸다”

세줄 요약 고지원이 KLPGA 투어 DB 위민스 챔피언십 2라운드에서 버디 5개와 보기 2개로 3언더파를 적어 중간합계 10언더파 단독 선두를 지켰다. 강한 바람과 까다로운 핀 위치 속에서도 후반 3연속 버디로 타수를 줄였고, 우승보다 매 홀 집중을 강조했다. 고지원, 2라운드 3언더파로 단독 선두 유지

강한 바람 속 후반 3연속 버디로 흐름 반전

시즌 2승 기대 속 우승보다 과정 집중

이미지 확대 고지원이 1일 충북 음성군 레인보우힐스CC에서 열린 KLPGA 투어 DB위민스 챔피언십 2라운드에서 세컨드샷을 하고 있다. KLPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 고지원이 1일 충북 음성군 레인보우힐스CC에서 열린 KLPGA 투어 DB위민스 챔피언십 2라운드에서 세컨드샷을 하고 있다. KLPGA 제공

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고지원이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 시즌 2승에 한걸음 더 다가섰다. 전날 1라운드에 이어 2라운드에서도 타수를 줄이며 단독 선두로 치고 나갔다.고지원은 1일 충북 음성군 레인보우힐스CC(파72)에서 열린 KLPGA 투어 DB 위민스 챔피언십(총상금 12억원) 2라운드에서 버디 5개와 보기 2개를 묶어 3언더파 69타를 기록, 중간합계 10언더파 134타로 단독 선두를 지켰다.이날은 전날보다 바람이 거세져 코스 공략이 어려워졌지만, 고지원의 상승세가 더 매서웠다. 12번째 홀까지 버디 2개, 보기 2개로 전날 기록한 타수를 유지했던 그는 13번째 홀인 4번 홀(파4)부터 6번 홀(파3)까지 세 홀 연속 버디를 솎아내며 단숨에 3타를 줄였다.고지원은 2라운드를 마친 직후 취재진과 만나 “후반 연속 버디 3개는 운과 샷 감이 잘 맞아떨어졌고, 전체적으로 만족스러운 경기였다”며 “확실히 어제보다 핀 위치가 까다롭고 바람도 많이 불어 플레이하기 어려웠다”고 말했다. 이어 그는 “전날 성적이 워낙 좋아 크게 욕심부리지 않으려 했다. ‘버디 총량의 법칙’이 있다고 생각해 오늘 대회를 편안하게 임했다”고 덧붙였다.지난해 고향인 제주도에서만 2승을 따낸 고지원은 이달 초 국내 개막전인 더 시에나 오픈에서 우승하며 올 시즌 대약진을 예고했다. 그는 이번 대회 우승 전망과 관련해서는 “우승을 하면 당연히 너무 좋겠지만, 결과에 대해 미리 생각하지 않으려 노력한다”면서 “코스 안에 들어가면 그냥 이 18홀을 플레이하는 것에 집중하려 한다”고 담담하게 말했다.유서연은 중간합계 5언더파 139타로 2위에 올라 남은 두 라운드에서 뒤집기에 도전한다. 이다연이 4언더파 140타로 3위, 김시현과 이지현, 유현조, 빳차라쭈타 콩끄라판(태국)이 3언더파 141타로 공동 4위 그룹을 형성했다.이번 대회 우승자는 오는 3일 최종 라운드에서 가려진다.