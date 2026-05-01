“미국에선 그렇게 못 하는데”…김경문 감독, 류현진 퍼펙트 흐름 깬 번트에 아쉬움

세줄 요약 김경문 한화 감독이 류현진의 퍼펙트 게임 흐름을 끊은 SSG의 기습 번트에 아쉬움을 표했다. 류현진은 5회까지 무안타·무볼넷으로 호투했지만 6회 선두타자 번트 안타 뒤 급격히 흔들리며 대량 실점했다. 류현진, 5회까지 퍼펙트 흐름 유지

SSG 최지훈, 초구 기습 번트 안타

김경문 감독, 번트 허용에 아쉬움

이미지 확대 김경문 한화 이글스 감독. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 김경문 한화 이글스 감독. 뉴스1

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“미국에선 퍼펙트 같은 기록이 유지되고 있을 때는 번트를 못 대는데…”김경문 한화 이글스 감독이 지난 30일 호투하던 선발 투수 류현진이 6회 갑작스레 무너진 점에 대해 아쉬움을 토로했다.김 감독은 1일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열리는 2026 KBO리그 삼성 라이온즈와의 팀 간 4차전에 앞서 “SSG 랜더스가 최근 잘하고 있는 팀인데 류현진이 전날 게임에서 정말 잘 던졌다. 결과가 너무 아쉽다”고 말했다.전날 류현진은 대전 한화생명볼파크 홈구장에서 열린 SSG와 경기에서 5회까지 한 타자에게도 안타와 볼넷, 몸에 맞는 볼을 허용하지 않고 ‘퍼펙트 게임’ 흐름을 이어갔다. 그러나 6회 SSG 선두 타자 최지훈이 류현진의 초구에 기습 번트를 댔고, 이 타구가 3루수 앞 안타가 됐다. 기습 번트로 퍼펙트 게임이 무산된 류현진은 급격하게 흔들리기 시작했고, 6피안타 2볼넷 6실점(4자책)하고 강판됐다.구단주인 김승연 한화그룹 회장이 올 시즌 처음 경기장을 찾았던 이날 한화는 3-14로 무너졌다.이와 관련해 김 감독은 “한국과 미국 야구의 차이가 있다”고 운을 뗀 뒤 “미국은 퍼펙트 같은 기록이 유지되고 있을 때는 (상대팀이) 번트를 못 대도록 되어 있다. 그런데 여기는 한국이고, 류현진이 SSG를 상대로 잘 던지고 있었는데 아쉽다”고 말했다.삼성과의 이날 경기에는 윌켈 에르난데스가 선발 마운드에 오른다. 삼성에선 토종 에이스 원태인이 한화 타선 봉쇄에 나선다.