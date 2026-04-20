트럼프 “이란 화물선 나포”...2차 협상 앞두고 중대 변수

이미지 확대 18일(현지시간) 호르무즈 해협에 정박해 있는 유조선의 모습. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 18일(현지시간) 호르무즈 해협에 정박해 있는 유조선의 모습. AP 연합뉴스

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미국이 19일(현지시간) 대이란 해상봉쇄를 뚫으려던 이란 화물선을 저지하고 나포했다고 도널드 트럼프 대통령이 밝혔다. 트럼프 대통령이 20일 이란과의 2차 협상이 열릴 것이라고 예고한 가운데, 이란 선박 나포는 협상 중대 변수로 작용할 것으로 보인다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “오늘 길이가 약 900피트(약 275m)이고 항공모함만큼 무게가 나가는 ‘투스카’라는 이름의 이란 화물선이 우리의 해상봉쇄를 뚫으려 했고 잘 안됐다”고 밝혔다. 그는 이어 “미 해군 유도미사일 구축함 ‘스프루언스’가 오만만에서 투스카를 가로막고 정지하라는 정당한 경고를 했으나 응하지 않았고 우리의 해군 군함이 기관실에 구멍을 내 멈추게 했다”고 설명했다.트럼프 대통령은 이어 “지금 미 해병대가 그 선박을 잡고 있다. 그 안에 뭐가 있는지 보고 있다”면서 투스카호가 불법 활동 이력으로 미 재무부의 제재 목록에 있다고 덧붙였다. 다소 우회적인 표현을 쓰기는 했지만 정황상 미 해군이 이란 화물선에 발포하고 나포한 것으로 보인다. 미국은 이전에도 이란 항구에서 출항해 미군의 봉쇄를 뚫고 항해하려 한 이란 선박 20여척을 회항시킨 적이 있지만, 무력을 사용한 사례가 알려진 것은 처음이라고 월스트리트저널(WSJ)은 전했다.한편 이란 국영매체 IRNA통신은 미국이 종전 협상을 가로막고 있다며 2차 협상에 대한 트럼프 대통령의 언급에 선을 그었다. IRNA는 이날 “파키스탄 수도 이슬라마바드에서 2차 회담이 열린다는 보도는 사실이 아니다”며 “현 상황에서는 실질적인 협상 전망이 불투명하다”고 보도했다.앞서 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 미국 대표단이 이란과 협상을 위해 파키스탄으로 가고 있다고 밝혔다. 그러면서 이란이 합의하지 않으면 핵심 인프라 시설을 파괴하겠다고 위협했다. 그는 “우리는 아주 공정하고 합리적인 제안을 했고 그들이 받아들이기를 바란다”면서 “그러지 않으면 미국은 이란의 모든 발전소와 교량을 무너뜨릴 것이다. 순식간에, 손쉽게 무너질 것”이라고 엄포를 놓았다.이란은 이스라엘과 레바논의 휴전 합의에 맞춰 호르무즈 해협을 재개방했으나 이란 군부가 하루 만에 미국의 대이란 해상봉쇄 지속을 문제 삼으며 재봉쇄했다.