도대체 저기 왜…대부도 여행 갔다 갯바위서 잠든 女 밀물에 고립, 결국

이미지 확대 갯바위에 고립된 A씨. 평택해경 제공 닫기 이미지 확대 보기 갯바위에 고립된 A씨. 평택해경 제공

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경기 안산시 대부도에서 갯바위 위에서 잠이 들었다가 고립된 60대 여성이 해경에 구조되는 일이 발생했다.지난 20일 평택해양경찰서에 따르면 전날 오후 5시 27분쯤 안산시 대부도 방아머리해변 인근 갯바위에 사람이 고립됐다는 신고가 접수됐다.평택해경 안산파출소 구조팀은 무동력 구조보트를 이용해 신속히 갯바위에 접근, 구조 대상자인 60대 여성 A씨를 무사히 구조했다.A씨는 홀로 대부도를 찾았다가 갯바위에서 휴식을 취하던 중 잠이 들었고, 밀물이 들어오면서 고립된 것으로 파악됐다.A씨는 구조 당시 건강 상태가 양호했으나 일부 소지품을 분실하고, 다소 불안정한 모습을 보여 파출소에서 안정을 취한 후 귀가한 것으로 전해졌다.앞서 같은 날 오전 1시쯤 안산시 말부흥 선착장에서는 술에 취한 20대 남성 B씨가 발을 헛디뎌 갯벌로 추락하는 사고가 났다.B씨는 해경과 경찰, 소방의 합동 구조로 무사히 구조됐으며 다친 곳은 없는 것으로 전해졌다.평택해경 관계자는 “갯바위와 해안가는 조석 간만의 차로 인해 고립 위험이 크다”며 “해안 방문 시 물 때를 확인하고, 음주 후 이동을 자제하는 등 주의가 필요하다”고 당부했다.