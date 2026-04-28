텀블러 쓰면 600원 환급, 온누리상품권 10% 할인…5월 소비·관광 진작

세줄 요약 정부가 5월 황금연휴를 앞두고 텀블러 환급, 온누리상품권 10% 할인, 대중교통 페이백 확대 등으로 녹색 소비를 유도했다. 철도·항공 증편과 숙박쿠폰, 반값여행 지원으로 관광 수요도 끌어올리려 했다. 텀블러·대중교통 이용 혜택 확대

온누리상품권 할인과 물가 지원 강화

철도·항공 증편으로 연휴 관광 진작

이미지 확대 지난 6월 24일 서울 시내의 한 전통시장 상점에 붙어 있는 온누리상품권 가맹점 안내문. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 6월 24일 서울 시내의 한 전통시장 상점에 붙어 있는 온누리상품권 가맹점 안내문. 연합뉴스

이미지 확대 서울 강남구청 직원들이 청사 1층에 설치된 텀블러 세척기를 사용하고 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 서울 강남구청 직원들이 청사 1층에 설치된 텀블러 세척기를 사용하고 있다. 서울신문DB

이미지 확대 관광객들이 ‘반값여행’을 통해 강진군을 방문해 여가를 즐기고 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 관광객들이 ‘반값여행’을 통해 강진군을 방문해 여가를 즐기고 있다. 서울신문DB

이미지 확대 서울 용산구 서울역에서 승객들이 KTX 열차에 올라타고 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 서울 용산구 서울역에서 승객들이 KTX 열차에 올라타고 있다. 서울신문DB

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정부가 내달 초 황금연휴(5월 1~5일)를 앞두고 온누리상품권 할인율을 상향하고 철도·항공편을 늘리는 등 대대적인 내수 살리기에 나선다. 고물가와 중동 전쟁 여파로 소비자심리지수가 이달 99.20을 기록하며 100 아래로 꺾이자, “에너지는 아끼고 경제는 살리겠다”는 역설적 돌파구를 마련한 것이다.28일 정부는 제18차 국무회의에서 이같은 내용을 담은 ‘친환경 녹색 소비·관광 붐업 방안’을 논의했다. 고유가 상황 속에서 소비를 진작해야 하는 이중고를 타개하기 위해, 정부는 에너지 소비 구조를 친환경으로 전환하면서 내수 붐업을 동시에 달성하겠다는 구상이다.우선 일상 속 ‘녹색 소비’를 유도하기 위해 체감도가 높은 현금성 인센티브를 대폭 늘린다.내달 6일부터 17일까지 다회용컵(텀블러) 이용 시 적립되는 탄소중립포인트를 기존 300원에서 600원으로 2배 상향한다.에너지절약마크 부착 제품을 구매할 때도 지역사랑상품권으로 5%포인트 이내의 캐시백을 받을 수 있으며, 지방정부의 부담을 덜기 위해 추가 할인분의 70%는 국비로 지원한다.대중교통 이용을 장려하기 위한 교통비도 ‘페이백’ 해준다.대중교통 환급 카드인 ‘모두의 카드’(정액형)는 환급 기준금액을 기존 6만 2000원에서 3만원으로 절반 이상 낮춰 혜택 문턱을 낮춘다.특히 출퇴근 수요 분산을 위해 정률형의 경우 시차 출퇴근 시간대 이용하면 환급률을 20%에서 50%로 높여준다. 시차 출퇴근 시간은 오전 5시 30분~6시 30분·9시~10시, 오후 4시~5시·7시~8시이다.가계 부담을 덜어주기 위한 할인도 이어진다.내달 1~5일 디지털 온누리상품권 할인율을 10%로 높이고, 전국 50개 지역 축제와 연계해 백년가게에서 3만원 이상 결제 시 10% 청구할인을 제공한다.밥상 물가 안정을 위해서는 100억원 규모의 추가경정예산을 투입했다. 계란 한판당 1000원 할인, 채소류와 닭고기 등에 대해 최대 40%의 할인 혜택을 지원한다.관광 활성화 대책은 에너지 소모가 큰 자가용 대신 대중교통 이용에 초점을 맞췄다.5월 1~5일 철도는 64회 증편해 3만 3000석을 확대 공급하고 항공은 20개 노선 2580편을 운항하는 등 대중교통을 증편한다.비수도권 인구감소지역 방문객에게 숙박쿠폰 30만장을 지급하고, 현지 관광지 방문을 인증하면 열차 운임 100% 할인 쿠폰을 제공한다.식사와 체험비의 50%를 돌려주는 ‘반값여행’ 환급 대상 지역에는 해당 지역 내 대중교통 이용 금액까지 새롭게 포함시켰다.정부는 공공부문의 소비 선도를 위해 5월 중 5일치에 달하는 공무원 연가보상비를 조기 지급하기로 했다. 돈을 미리 지급해 연휴 기간 여행과 소비를 적극 장려하겠다는 취지다.장기적으로는 외국인 관광객 유치를 위해 문턱을 낮추고 즐길 거리를 늘린다. 오는 6월 경기 고양 일산에서 콘서트와 박람회를 결합한 ‘My K Festa’를 개최하고 드라마 촬영지 연계 체류 관광도 확대한다.아울러 인천공항과 김해·제주공항 간 국내선 노선을 증편해 지역 관광 접근성을 높인다.오는 6월까지였던 중국·인도네시아 단체관광객의 무비자 입국 기간은 12월까지로 연장한다.또한 해외 신용카드로도 국내 대중교통을 바로 이용할 수 있는 결제 시스템을 단계적으로 도입해 해외 여행객의 편의를 극대화할 계획이다.