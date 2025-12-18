아카데미 시상식 유튜브로 생중계 “살인자와 손잡는 것”

미국 아카데미, 2029년부터

미국 아카데미(오스카) 영화제 시상식이 101회를 맞는 2029년부터 유튜브로 생중계된다. 오스카 시상식을 주관하는 미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)는 17일(현지시간) 구글의 유튜브와 5년간 중계 계약을 체결했다고 밝혔다.이에 따라 2029년 제101회 오스카 시상식을 시작으로 2033년까지 유튜브가 이 시상식의 전 세계 독점 중계권을 보유하게 됐다. 시청자들은 전 세계 어디에서나 유튜브를 통해 시상식을 무료로 시청할 수 있다.아카데미 시상식은 지난 70여년 동안 미국 지상파 채널을 통해 중계됐다. 1953년 3월 NBC로 처음 방송됐고, 1961년부터 10년간 ABC로 옮겼다가 다시 NBC를 거쳐 1976년부터 ABC에서 계속 중계됐다.지난 1998년 영화 ‘타이태닉’이 11개 오스카 트로피를 휩쓰는 것을 5500만명이 지켜본 이후로 시청자가 계속 감소했다. 지난해 시상식 시청자는 약 1800만명이었다.아카데미 측은 2028년 제100회 오스카 시상식까지 디즈니 산하 ABC와 파트너십을 지속할 예정이라고 밝혔다.블룸버그 통신에 따르면 디즈니는 이 시상식 중계권 대가로 연간 약 7500만달러(약 1039억원)를 지불해온 것으로 알려졌다. 아카데미와 유튜브 간의 새 계약 조건은 공개되지 않았다.구글은 유튜브를 통해 시상식뿐 아니라 배우들의 레드 카펫 행사와 수상 이후 만찬 등도 중계한다. 특히 아카데미 박물관이 소장한 5200만개 이상의 전시와 프로그램 디지털화도 맡는다.닐 모헌 유튜브 최고경영자는 “아카데미와의 협력은 오스카의 오랜 전통을 고수하면서도 창의성을 지닌 새로운 세대와 영화 애호가들에게 영감을 불어넣을 것”이라고 말했다.할리우드는 유튜브가 지상파 방송을 대체한 것을 충격으로 받아들이는 쪽과 온라인 동영상 플랫폼을 껴안아야 한다는 의견으로 나뉘었다.각본가 다니엘 쿤카는 “유튜브 중계는 당신을 죽이려는 사람과 손잡는 것”이라며 온라인 플랫폼이 영화산업을 위협한다고 우려했다.