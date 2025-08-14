‘푸틴 최애’ 러시아 가수 평양 도착, 광복절 축하공연…하원의장은 “공동 기념일” [포착]

러 하원의장·문화부 대표단 방북

이미지 확대 ‘친(親) 푸틴’ 성향으로 유명한 러시아 가수 샤먼(본명 야로슬라프 드로노프)가 14일 북한 평양에서 러시아 국영 채널1 TV와 인터뷰 중이다. 2025.8.14 채널1 TV 닫기 이미지 확대 보기 ‘친(親) 푸틴’ 성향으로 유명한 러시아 가수 샤먼(본명 야로슬라프 드로노프)가 14일 북한 평양에서 러시아 국영 채널1 TV와 인터뷰 중이다. 2025.8.14 채널1 TV

이미지 확대 ‘친(親) 푸틴’ 성향으로 유명한 러시아 가수 샤먼(본명 야로슬라프 드로노프)가 14일 북한 평양에서 러시아 국영 채널1 TV와 인터뷰 중이다. 2025.8.14 채널1 TV 닫기 이미지 확대 보기 ‘친(親) 푸틴’ 성향으로 유명한 러시아 가수 샤먼(본명 야로슬라프 드로노프)가 14일 북한 평양에서 러시아 국영 채널1 TV와 인터뷰 중이다. 2025.8.14 채널1 TV

이미지 확대 뱌체슬라프 볼로딘 러시아 하원(국가두마) 의장이 광복 80주년을 앞두고 14일 북한 평양 국제공항에 도착해 최룡해 최고인민회의 상임위원장의 영접을 받고 있다. 2025.8.14 평양 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 뱌체슬라프 볼로딘 러시아 하원(국가두마) 의장이 광복 80주년을 앞두고 14일 북한 평양 국제공항에 도착해 최룡해 최고인민회의 상임위원장의 영접을 받고 있다. 2025.8.14 평양 AP 연합뉴스

이미지 확대 러시아 문화성 부상(차관)을 단장으로 하는 대표단이 광복 80주년을 앞둔 14일 북한 평양 국제공항에 도착하고 있다. 2025.8.14 평양 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 러시아 문화성 부상(차관)을 단장으로 하는 대표단이 광복 80주년을 앞둔 14일 북한 평양 국제공항에 도착하고 있다. 2025.8.14 평양 AP 연합뉴스

이미지 확대 광복 80주년을 맞아 북한을 방문한 뱌체슬라프 볼로딘 러시아 하원(국가두마) 의장이 14일 평양에서 최룡해 최고인민회의 상임위원장과 악수하고 있다. 2025.8.14 평양 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 광복 80주년을 맞아 북한을 방문한 뱌체슬라프 볼로딘 러시아 하원(국가두마) 의장이 14일 평양에서 최룡해 최고인민회의 상임위원장과 악수하고 있다. 2025.8.14 평양 EPA 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

러시아 하원의장과 유명 가수가 광복 80주년을 맞아 북한 평양을 전격 방문했다.타스 통신에 따르면 뱌체슬라프 볼로딘 러시아 하원(국가두마) 의장은 14일 평양에서 최룡해 최고인민회의 상임위원장과 만나 북한군 참전을 거론하며 “희생을 잊지 않겠다”라고 말했다.볼로딘 의장은 “여러분의 장병들이 (쿠르스크를) 구하러 왔다. 쿠르스크 해방을 위해 스스로를 희생했다”라며 이같이 밝혔다.러시아는 우크라이나의 급습으로 자국 영토인 쿠르스크 일부를 빼앗겼다가 북한군과 합동 작전으로 통제권을 탈환한 바 있다.볼로딘 의장은 북한 최고인민회의의 초청으로 광복절 80주년 기념행사 참여를 위해 국가두마 대표단을 이끌고 이날 평양을 방문했다. 북한은 광복절을 ‘조국해방의 날’이라고 부르며 기념한다.볼로딘 의장은 “우리는 장기적 관계를 맺고 있다”며 “80년 전 (소련의) 붉은군대와 한국의 애국지사들은 일본 침략자로부터 조국 해방을 위해 어깨를 나란히 하고 모든 것을 함께 했다”라고 말했다.그러면서 광복 80주년이 러시아와 북한의 공동 기념일이라고 덧붙였다. 이에 최룡해 위원장은 소련군의 공로를 잊지 않고 기억한다고 화답했다.볼로딘 의장은 러시아와 북한의 관계가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장 덕분에 발전하고 있고 더욱 강해졌다고 평가했다.그는 러시아와 북한이 체결한 포괄적 전략적 동반자 관계 조약이 지난해 러시아 의회에서 만장일치로 비준됐다고 언급하면서 “이는 양국 관계의 전략적 성격을 분명하게 보여준다”라고 강조했다.앞서 이날 ‘친(親) 푸틴’ 성향으로 유명한 러시아 가수 샤먼(본명 야로슬라프 드로노프)도 평양에 도착했다.조선중앙통신은 샤먼이 안드레이 말리쉐프 러시아 문화성 부상(차관)을 단장으로 하는 대표단의 일원으로 평양을 찾았다고 보도했다.샤먼은 지난해 6월 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 방북했을 때도 동행해 평양체육관에서 축하공연을 했던 가수다. 대표곡으로는 ‘나는 러시아인입니다’와 ‘일어서자’ 등이 있다.이번 방문은 북한 문화성의 초청으로 이뤄졌으며, 대표단에는 러시아 국방성 소속 전략로켓군 ‘붉은별’ 협주단과 항공륙전군협주단 등이 포함됐다.평양 현지에서 러시아 국영 채널1 TV와 만난 샤먼은 “15일 공연 예정”이라며 “기대된다. 좋은 노래를 선보일 예정”이라고 밝혔다.박경철 북한 문화성 부상과 알렉산드르 마체고라 주북 러시아 대사가 평양국제비행장에 나가 이들을 마중했다.