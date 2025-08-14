트럼프와 담판 전 김정은 통화…푸틴 ‘북미 메신저’ 역할 하나

러 “북과 미러 정상회담 정보 공유”

북한은 타국 정상과 통화 첫 공개

우크라 전쟁 상황 등 이야기한 듯

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 지난 12일 전화 통화하는 모습이 13일 조선중앙통신을 통해 보도됐다.

모스크바 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김정은 북한 국무위원장이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 지난 12일 전화 통화하는 모습이 13일 조선중앙통신을 통해 보도됐다.

모스크바 EPA 연합뉴스

2025-08-14 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 ‘알래스카 담판’을 앞두고 김정은 북한 국무위원장과 푸틴 대통령이 전화 통화를 가졌다. 북러는 각각 두 정상 간 통화 사실을 알리며 혈맹 수준으로 긴밀해진 양국의 밀착을 과시했다. 트럼프 대통령도 북한과의 대화에 관심이 큰 만큼 미러 회담에서 북한 문제가 얼마나 거론될지도 주목된다.북한은 조선중앙통신과 노동신문 13일 보도를 통해 전날 김 위원장과 푸틴 대통령의 전화 통화 사실을 보도했다. 북한이 최고지도자와 외국 정상의 통화 사실을 공개한 것은 처음이다. 북러가 ‘핫라인’을 통해 끈끈한 밀착 관계를 유지하고 있음을 과시하는 것으로 풀이된다.러시아 크렘린궁은 두 정상이 통화에서 오는 15일(현지시간) 트럼프 대통령과의 회담 관련 정보를 공유했다고 전했다. 미러 회담 관련 언급은 북한 매체의 보도에서는 빠졌다.북러 정상이 통화에서 어떤 이야기를 나눴는지는 공개되지 않았지만 북한이 우크라이나 전쟁에 직접 병력을 동원해 러시아를 지원한 만큼 푸틴 대통령이 종전과 관련한 구상을 김 위원장에게 설명했을 것으로 보인다. 쿠르스크 지역에 파병된 북한군 철수 문제도 변수로 작용할 수 있다.3년 6개월 가까이 이어진 우크라이나 전쟁을 끝내기 위해 풀어야 할 의제가 워낙 방대해 미러 정상회담에서 북한 문제가 끼어들 틈이 크지는 않다는 관측도 우세하다. 다만 트럼프 대통령이 북한과의 대화 재개에 꾸준히 관심을 보이고 있는 데다 파병으로 북한도 직접적인 전쟁의 당사자가 됐고, 북러가 어느 때보다 가까운 관계를 유지하고 있어 북한 문제가 거론될 가능성이 있는 것으로 전망된다.태미 브루스 미 국무부 대변인은 12일 브리핑에서 ‘파병된 북한군 문제도 논의되느냐’는 질문에 “대화에 참여하는 두 정상을 제외하면 당연히 누구도 알지 못할 것”이라며 말을 아꼈다.두진호 한국국가전략연구원 유라시아센터장은 “미러 공동 성명에는 우선 한반도 주변에서의 의도적인 군사적 긴장 고조에 반대한다는 등의 원론적인 내용이 담기고 이후 북한의 비핵화와 북한군 철수, 북미 대화가 연계될 수 있다”고 내다봤다. 양무진 북한대학원대 총장은 “푸틴이 북한을 존중하는 차원에서 미국의 대북 적대시 정책 폐기와 대북 제재 해제 문제에 대해 짚고 넘어갈 수는 있다”고 말했다.한편 미러 정상의 알래스카 회담 장소는 앵커리지 북부의 엘먼도프리처드슨 합동기지로 정해졌다고 CNN 등이 보도했다.