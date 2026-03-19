“캐리어 끌고 태연하게 버스 타”…CCTV에 찍힌 ‘기장 살해’ 50대 도주 모습

이미지 확대 항공사 기장을 살해한 혐의를 받는 50대 남성의 범행 직후 도주 모습. 2026.03.19 MBC 뉴스 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 항공사 기장을 살해한 혐의를 받는 50대 남성의 범행 직후 도주 모습. 2026.03.19 MBC 뉴스 보도화면 캡처

이미지 확대 부산에서 전 직장 동료인 항공사 기장을 흉기로 살해한 혐의를 받는 50대 A씨가 17일 부산 부산진경찰서로 압송되고 있다. 2026.03.17. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 부산에서 전 직장 동료인 항공사 기장을 흉기로 살해한 혐의를 받는 50대 A씨가 17일 부산 부산진경찰서로 압송되고 있다. 2026.03.17. 뉴시스

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항공사 기장을 살해하고 도주했다가 검거된 50대 전직 항공사 부기장 A씨의 범행 직후 도주 모습이 공개됐다.지난 18일 MBC가 단독으로 공개한 폐쇄회로(CC)TV 영상을 보면 전날 부산 진구의 한 버스 정류소에 마스크를 쓴 A씨가 여행용 캐리어를 끌고 버스에서 내린다.A씨가 이날 새벽 5시쯤 범행을 저지르고 1시간 뒤 버스를 타고 20여분간 이동한 뒤 내린 모습이라고 매체는 설명했다.A씨는 범행 당시 검은색 옷을 입었다가 현장을 빠져나오면서 흰색 옷으로 갈아입은 것으로 파악됐다. 검거 당시 캐리어에서는 범행에 사용된 흉기가 발견됐다.A씨는 범행 대상으로 삼은 전 동료 4명을 수개월 동안 몰래 따라다니며 주거지와 생활 습관을 파악하는 등 치밀하게 범행을 준비한 것으로 조사됐다.A씨는 지난 17일 오전 5시 30분쯤 부산 부산진구 한 아파트에서 전 직장 동료인 모 항공사 기장 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다. 이에 앞서 지난 16일 경기도 고양시에서 또 다른 동료 C씨의 목을 졸라 살해하려다 실패하자 달아난 혐의도 받는다.경찰에 따르면 A씨는 지난 17일 오전 4시 48분쯤 B씨가 사는 아파트에 몰래 들어가, B씨가 집에서 나오기를 기다렸다가 범행했다.경찰은 A씨가 B씨 뒤를 밟아 집을 확인하고, 범행 전에 해당 아파트를 여러 차례 찾아간 것으로 파악했다. 이를 통해 B씨가 매일 오전 5시 30분쯤 운동을 하려고 집을 나서는 습관이 있는 것을 파악한 것으로 보고 있다.A씨는 부산 범행 이후 또 다른 전 직장 동료를 살해하기 위해 경남 창원시로 이동했다. 하지만 경찰의 신변보호로 실행이 어렵게 되자 수사망을 피하기 위해 울산으로 이동했다가 범행 14시간여 만인 17일 오후 8시쯤 경찰에 붙잡혔다.A씨는 경찰에서 “3년 전부터 범행을 계획했고, 4명을 살해하려 했다”고 밝혔다. 범행 동기에 대해 그는 “공군사관학교의 기득권 탓에 억울하게 인생이 파멸했다”고 말한 것으로 알려졌다.부산경찰청은 전날 살인 혐의로 A씨 구속영장을 신청했다고 밝혔다. 경찰은 구체적인 범행 동기 등 A씨 진술을 확보하고 신빙성 등을 검증하는 데 수사력을 모으고 있다.