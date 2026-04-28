프리미엄 브랜드 싸이벡스, 올해도 한국소아암재단에 1억 기부

세줄 요약 글로벌 육아용품 브랜드 싸이벡스가 올해도 한국소아암재단에 1억원을 기부했다. 지난 4월 진행한 싸이데이 수익금 일부를 더해, 제품 구매가 사회적 가치로 이어지는 고객 참여형 기부를 실천했다. 싸이벡스, 한국소아암재단에 1억원 기부

싸이데이 수익금 일부 더한 고객 참여형 기부

브랜드와 오너가 함께한 ESG 실천 확장

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글로벌 프리미엄 육아용품 브랜드 싸이벡스(㈜MK)가 소아암과 희귀난치성 질환 등으로 치료가 필요한 환아들을 위해 1억원을 한국소아암재단에 기부했다고 밝혔다.지난해에 이어 한국소아암재단과 지속적인 기부 협약을 이어가고 있는 싸이벡스는 지난 4월 진행된 연중 최대 프로모션인 싸이데이의 수익금 일부를 다시 전달하면서, 제품 구매가 곧 사회적 가치로 이어지는 고객 참여형 기부라는 의미를 더했다.이를 통해 싸이벡스 오너들은 제품을 선택한 것만으로도 자연스럽게 사회적 책임에 동참하게 됐다. 싸이벡스는 이번 기부를 통해 싸이데이를 단순한 프로모션을 넘어, 브랜드와 싸이벡스 오너가 함께 사회적 책임을 실천하는 ESG 활동으로 확장해 나가고 있다.싸이벡스는 안전(Safety), 디자인(Design), 기능성(Functionality)의 S.D.F 철학을 기반으로 성장해 온 글로벌 프리미엄 유아용품 브랜드다. 회사는 혁신적인 안전 설계 기술과 제품 완성도를 바탕으로 전 세계 주요 소비자 테스트 및 디자인 어워드에서 500회 이상 수상하며 브랜드 경쟁력을 입증해왔다. 지난 4월에는 온·오프라인 전반에 걸쳐 연중 최대 프로모션인 ‘싸이데이’를 진행했으며, 이를 통해 보다 많은 소비자들이 브랜드의 철학을 경험할 수 있는 기회를 제공했다.싸이벡스 관계자는 “싸이벡스가 추구하는 가치는 언제나 아이들의 안전과 미래에 맞닿아 있다”며 “이번 기부는 싸이데이에 함께해주신 싸이벡스 오너 분들과 함께 만들어낸 결과라는 점에서 더욱 뜻깊다”고 전했다.이어 “앞으로도 싸이벡스 오너들과 함께 아이들의 건강한 성장과 미래를 응원하는 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나갈 계획”이라고 밝혔다.