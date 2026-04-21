[속보] SK하이닉스, 120만원 돌파… 4%대 상승해 사상 최고가

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경기 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 2024.7.25 뉴시스
SK하이닉스 주가가 120만원을 처음으로 돌파하며 사상 최고가를 경신했다.
21일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 10분 현재 코스피에서 SK하이닉스는 전장보다 4만 7000원(4.03%) 오른 121만 3000원에 거래되고 있다.
SK하이닉스는 이날 2.57% 오른 119만 6000원에 거래를 시작해 상승폭을 높였다.
간밤 미국 뉴욕증시는 3대 주가지수가 모두 소폭 하락한 채 장을 마쳤으나, 필라델피아 반도체 지수는 0.45% 상승했다.
오는 23일로 예정된 SK하이닉스 실적 발표에 대한 기대감까지 더해지면서 주가가 강세를 나타내는 것으로 풀이된다.
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