코스피, 2.7% 급등해 6380선에서 마감…사상 최고치 돌파

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장중 최고치 6386.92 기록한 코스피
21일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 장중 코스피 지수가 6386.92를 나타내고 있다. 2026.04.21. 뉴시스
코스피가 21일 2% 넘게 상승해 사상 최고치에서 장을 마쳤다.
이날 코스피는 전장보다 169.38포인트(2.72%) 오른 6388.47에 거래를 마치며 지난 2월 26일 기록한 종가 기준 사상 최고점(6307.27)을 약 2개월 만에 경신했다.
지수는 전장보다 83.45포인트(1.34%) 상승한 6302.54로 출발해 오름폭을 키워 장중 고가에서 장을 마쳤다.
이로써 이란 전쟁 발발 직전인 2월 27일 기록한 장중 기준 최고점(6347.41)도 넘어섰다.
코스닥지수도 전장보다 4.18포인트(0.36%) 오른 1,179.03에 장을 마치며 8거래일 연속 상승세를 나타냈다.
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