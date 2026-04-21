코스피, 2.7% 급등해 6380선에서 마감…사상 최고치 돌파

이미지 확대 장중 최고치 6386.92 기록한 코스피 21일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 장중 코스피 지수가 6386.92를 나타내고 있다. 2026.04.21. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 장중 최고치 6386.92 기록한 코스피 21일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 장중 코스피 지수가 6386.92를 나타내고 있다. 2026.04.21. 뉴시스

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코스피가 21일 2% 넘게 상승해 사상 최고치에서 장을 마쳤다.이날 코스피는 전장보다 169.38포인트(2.72%) 오른 6388.47에 거래를 마치며 지난 2월 26일 기록한 종가 기준 사상 최고점(6307.27)을 약 2개월 만에 경신했다.지수는 전장보다 83.45포인트(1.34%) 상승한 6302.54로 출발해 오름폭을 키워 장중 고가에서 장을 마쳤다.이로써 이란 전쟁 발발 직전인 2월 27일 기록한 장중 기준 최고점(6347.41)도 넘어섰다.코스닥지수도 전장보다 4.18포인트(0.36%) 오른 1,179.03에 장을 마치며 8거래일 연속 상승세를 나타냈다.