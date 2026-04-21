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코스피 6355.39 장중 역대 최고치… 이란 전쟁 전 전고점 돌파

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-04-21 09:15
수정 2026-04-21 10:07
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21일 코스피가 6350선을 넘어서며 이란 전쟁 전 전고점을 돌파해 장중 역대 최고치를 기록했다. 이날 코스피는 전장 대비 83.45포인트(1.34%) 상승한 6302.54로 출발했다. 원달러 환율은 4.8원 하락한 1472.4원으로, 코스닥지수는 11.38포인트(0.97%) 오른 1186.23에 거래를 시작했다. 2026.4.21 뉴시스
21일 코스피가 6350선을 넘어서며 이란 전쟁 전 전고점을 돌파해 장중 역대 최고치를 기록했다. 이날 코스피는 전장 대비 83.45포인트(1.34%) 상승한 6302.54로 출발했다. 원달러 환율은 4.8원 하락한 1472.4원으로, 코스닥지수는 11.38포인트(0.97%) 오른 1186.23에 거래를 시작했다. 2026.4.21 뉴시스


21일 코스피가 2% 이상 급등하며 장중 한때 6350선을 넘어섰다. 미국·이란 전쟁 전 전고점을 넘어선 것과 동시에 장중 역대 최고치를 다시 썼다.

이날 코스피는 전장(6219.09)보다 83.45포인트(1.34%) 상승한 6302.54에 개장한 뒤 상승폭을 높여 한때 6350선을 돌파, 오전 9시 10분쯤 6355.39를 기록하기도 했다.

이는 미국과 이란이 결국 종전 협상을 타결지을 것이란 기대감이 높아진 때문으로 풀이된다.

코스닥 지수는 전장(1174.85)보다 11.38포인트(0.97%) 오른 1186.23에 거래를 시작했다.

서울 외환시장에서 원달러 환율은 전날 주간거래 종가(1477.2원)보다 4.8원 하락한 1472.4원에 출발했다.
이정수 기자
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