샌안토니오, 웸반야마 미친 활약 앞세워 2차 연장 끝에 오클라호마시티 잡고 먼저 첫승

세줄 요약 샌안토니오가 빅토르 웸반야마의 41점 24리바운드 활약을 앞세워 오클라호마시티를 2차 연장 끝에 122-115로 꺾었다. 샤이 길저스알렉산더와 맞선 접전에서 먼저 1승을 챙기며 NBA 파이널 진출에 유리한 고지를 잡았다. 웸반야마 41점 24리바운드 맹활약

2차 연장 끝 오클라호마시티 제압

서부 결승 1차전 샌안토니오 선승

이미지 확대 웸반야마. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 웸반야마. AP 연합뉴스

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미국프로농구(NBA) 샌안토니오 스퍼스가 ‘외계인’ 빅토르 웸반야마의 결정적인 활약을 앞세워 2차 연장까지 가는 혈투 끝에 지난해 챔피언 오클라호마시티 썬더를 잡고 먼저 웃었다.샌안토니오는 19일(한국시간) 미국 오클라호마주 페이컴 센터에서 열린 오클라호마시티 썬더와 2025~26시즌 NBA 서부 콘퍼런스 결승전(7전4승제) 1차전에서 무려 41점 24리바운드의 괴력을 선보이면 웸반야마를 앞세워 122-115로 승리했다.정규리그에서 4승1패로 오클라호마시티에 강한 모습을 보인 샌안토니오는 이날 경기에서 먼저 1승을 챙기며 NBA 파이널 진출을 위한 유리한 고지를 먼저 차지했다. 2차전은 21일 같은 장소에서 열린다.사실상 NBA 파이널이라는 전문가의 전망대로 양팀은 2년 연속 정규리그 최우수선수(MVP)로 선정된 샤이 길저스알렉산더와 웸반야마가 변함없는 활약을 펼치며 치열한 공방을 벌였다.모두 10번이나 리드가 바뀌고 8차례 동점을 이룰 정도였다. 기선을 잡은 것은 샌안토니오였다. 1쿼터 27-27로 마친 샌안토니오는 2쿼터부터 웬반야마 등의 골밑 공격을 바탕으로 전반을 51-44로 앞선 채 마쳤다.샌안토니오는 3쿼터에서도 오클라호마시티의 추격을 뿌리치고 80-73으로 앞섰다. 변화가 생긴 것은 4쿼터 종료 1분15초 전 오클라호마시티에 97-97 동점을 허용하고 나서였다. 샌안토니오는 경기 종료 11초 전 웸반야마의 점퍼로 101-99로 앞서나갔지만 종료 3초 전 길저스알렉산더에게 동점포를 얻어맞으며 연장전에 돌입했다.샌안토니오는 1차 연장에서 105-101로 앞서다 연속 7점을 허용하며 105-108로 역전당해 패색이 짙었다. 그렇지만 웸반야마가 종료 27초 전 극적인 동점 3점포를 성공하며 2차 연장에 돌입했다.웸반야마는 2차 연장전에서 놀라운 집중력을 보였다. 115-114로 앞선 종료 1분1초 전 호쾌한 덩크에 이은 자유투를 성공했다. 종료 22초 전에는 딜런 하퍼(24점 11리바운드)의 패스를 받은 웸반야마의 앨리웁 덩크로 스코어를 120-114로 만들며 승부를 매조졌다.48분 42초 동안 코트를 누빈 웸반야마는 41득점 24리바운드라는 무시무시한 기록을 보였다. 딜런 하퍼가 24득점 11리바운드 6어시스트 7스틸로 힘을 보탰다. 스테폰 캐슬도 17득점 6리바운드 11어시스트로 지원사격했다.오클라호마시티는 알렉스 카루소가 3점슛 8개 포함 31득점, 제일런 윌리엄스가 26득점, 7리바운드로 공격을 주도했다. 길저스알렉산더는 24득점 12어시스트, 5스틸로 준수한 모습을 보였지만 23개의 야투를 던져 겨우 7개만 성공해 야투성공률이 아쉬웠다.