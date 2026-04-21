[속보] 코스피 장중 6355 돌파 ‘사상 최고치’…‘120만 닉스’ 신고가

이미지 확대 21일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스피가 전 거래일 대비 83.45포인트(1.34%) 상승한 6302.54에 출발했다. 원달러 환율은 4.8원 하락한 1472.4원으로, 코스닥지수는 11.38포인트(0.97%) 오른 1186.23에 거래를 시작했다. 2026.04.21. 닫기 이미지 확대 보기 21일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스피가 전 거래일 대비 83.45포인트(1.34%) 상승한 6302.54에 출발했다. 원달러 환율은 4.8원 하락한 1472.4원으로, 코스닥지수는 11.38포인트(0.97%) 오른 1186.23에 거래를 시작했다. 2026.04.21.

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21일 코스피가 장중 6355.39포인트까지 고점을 높여 중동 전쟁 직전 세웠던 최고 기록을 갈아치웠다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 83.45포인트(1.34%) 오른 6302.54에 개장하고, 장중 상승 폭을 2%대로 키웠다. 중동 사태가 발발하고 처음으로 6300선을 돌파했다.장초반부터 인공지능(AI)·반도체주가 강세를 보였다. SK하이닉스가 ‘120만 닉스’에 도달하며 신고가를 썼고, 4% 가까이 상승 중이다. 이날 오전 9시 17분 현재 삼성전자도 1% 후반대 올라 21만 8500원에 거래 중이다.