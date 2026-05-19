추미애 민주당 경기지사 후보, “K-반도체 클러스터 구축하겠다” 공약

세줄 요약 추미애 민주당 경기지사 후보가 경기남부 8개 지자체 후보들과 K-반도체 클러스터 구축 공약을 발표했다. 설계부터 소재·부품·장비, 시험평가, 후공정까지 아우르는 완결형 생태계를 만들고, 기업·연구소 유치와 인프라 확충으로 초격차 경쟁력을 키우겠다고 했다. 경기남부 8개 지자체와 반도체 클러스터 공약 발표

설계·생산·소재·장비 아우르는 완결형 생태계 구상

전력·용수·교통 인프라와 인력 양성 강화 약속

추미애 경기도지사 후보와 경기지역 시장 후보들이 19일 경기 수원시 경기도의회에서 민주당 반도체 관련 합동 공약을 발표하고 있다. 이재준 수원시장 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 추미애 경기도지사 후보와 경기지역 시장 후보들이 19일 경기 수원시 경기도의회에서 민주당 반도체 관련 합동 공약을 발표하고 있다. 이재준 수원시장 후보 캠프 제공

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추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 경기남부 8개 지자체 민주당 후보들과 함께 ‘K-반도체 클러스터 구축’ 공약을 발표하고, 경기남부를 대한민국 반도체 산업의 완결형 생태계로 만들겠다고 밝혔다.추 후보는 19일 수원·용인·화성·성남·안성·평택·오산·이천 지역 후보들과 함께 “경기도에는 용인·화성·평택·이천을 중심으로 대한민국 경제의 심장이자 세계 최고 수준의 반도체 생산기지가 자리 잡고 있다”며 “이제는 메모리반도체 생산을 넘어 설계부터 소재·부품·장비, 시험평가, 후공정까지 하나의 권역 안에서 완결되는 생태계를 구축해야 한다”고 강조했다.그는 먼저 수원·용인·화성·성남·안성·평택·오산·이천을 잇는 이른바 ‘수용성평오이’ 8개 지자체와 함께 K-반도체 클러스터 전략을 수립하고, 클러스터 내 설계·생산·소재·부품·장비 역량을 획기적으로 강화하겠다고 약속했다.이어 관련 기업과 연구소, 시험·평가 공용 플랫폼을 유치해 HBM 등 초격차 기술 경쟁력은 더욱 공고히 하고, “경기도판 엔비디아, 경기도판 ASML을 키워내겠다”고 공약했다.그러면서 반도체 산업의 핵심 기반인 전력과 용수, 교통·물류 인프라를 확보하고 지역 내 반도체 전문인력 양성과 산학협력 체계를 구축하겠다고 밝혔다.또 산업 인프라가 지나가는 지역의 주민이 성장의 주인이 되는 구조를 만들겠다고 약속했다.추 후보는 “미국, 일본, 유럽이 천문학적 투자로 반도체 패권을 다투는 지금, 한 도시나 한 기관의 힘만으로는 이 경쟁에서 생존을 장담할 수 없다”며 “중앙정부는 물론 경기도지사와 8개 지자체 시장 후보들이 확실한 원팀이 되어야 한다”고 강조했다.마지막으로 “‘함께 성장하는 대한민국 경제 1번지’ 경기도를 만들겠다”며 “반도체 완결형 생태계를 중심으로 새로운 초격차를 달성하고, 그 성과가 주민에게 돌아가는 당당한 경기를 만들겠다”고 다짐했다.