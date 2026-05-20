삼전발 쇼크…코스피 7100선, 환율 1510원 돌파

30년 만기 미 국채 금리 5.197%, 19년 만에 최고

삼성전자 노사 협상 결렬 소식에 외국인 매도세 거세져

28일 한국은행 금통위 ‘매파적 동결’ 가능성

이미지 확대 20일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 원달러 환율이 표시되고 있다. 이날 코스피는 이틀 연속 하락하며 7200선에서, 원달러 환율은 1.0원 내린 1506.8원으로 마감했다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 20일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 원달러 환율이 표시되고 있다. 이날 코스피는 이틀 연속 하락하며 7200선에서, 원달러 환율은 1.0원 내린 1506.8원으로 마감했다. 연합뉴스

세줄 요약 삼성전자 노사 협상 결렬 소식과 미국 국채금리 급등이 겹치며 국내 증시가 크게 흔들렸다. 코스피는 장중 7053선까지 밀렸고, 원달러 환율도 1510원을 넘었다. 외국인 매도와 반도체주 약세가 투자심리를 더 얼어붙게 했다. 삼성전자 노사 협상 결렬, 증시 충격 확대

미 국채금리 급등, 코스피 장중 7053선 급락

외국인 대규모 매도, 환율 1510원대 재돌파

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삼성전자 노조가 20일 노사 협상 결렬 소식을 전하자 국내 증시가 크게 흔들렸다. 코스피는 장중 7100선 초반까지 밀렸고, 원달러 환율도 다시 1510원을 넘어섰다. 미국 국채금리 급등으로 불안했던 시장에 삼성전자 악재까지 겹치며 투자심리가 급격히 얼어붙은 것이다.코스피는 이날 전장보다 52.86포인트(0.73%) 오른 7324.52로 출발했으나 약 3분 만에 하락 전환했다. 장중 한때 7053.84까지 떨어지며 3% 넘게 급락했다.배경에는 미국 금리 충격이 있었다. 30년 만기 미 국채 금리가 19일(현지시간) 한때 5.197%까지 오르며 2007년 이후 최고치를 기록했고, 10년 만기 미 국채 금리 역시 장중 4.687%까지 올라 2025년 1월 이후 최고치를 경신했다. 금리가 오르면 주식 투자 매력이 떨어져 글로벌 증시 전반에 부담이 커진다.여기에 삼성전자 노사 협상 결렬 소식이 나오자 외국인 투자자들이 반도체주를 중심으로 매물을 쏟아냈다. 삼성전자는 0.18% 오른 27만 6000원에 거래를 마쳤다. 코스피는 막판 소폭 상승해 전날보다 62.71포인트(0.86%) 내린 7208.95에 주간 거래를 마쳤다. 이경민 대신증권 연구원은 “내일 새벽 엔비디아 실적 발표를 앞두고 미국 증시 내 반도체주가 반등세를 보였지만, 삼성전자 노사 간 협상 결렬에 따른 실망 매물이 출회되며 국내 반도체 업종엔 하방 압력이 우세했다”고 설명했다.유가증권시장에서 외국인은 2조 9482억원을 순매도했다. 10거래일 연속 순매도한 것이다. 개인과 기관은 각각 1조 7016억원과 1조 1152억원을 순매수했다.외국인 투자자들의 순매도는 원달러 환율의 추가상승에도 불을 지폈다. 이날 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전 거래일 대비 1.2원 오른 1509.0원으로 거래를 시작했다. 엔화 약세와 미국 국채금리 상승, 삼성 노사 문제, 외국인 매도세가 겹치며 장 초반 환율은 1513.4원을 기록했는데 이는 지난달 2일 이후 가장 높다. 삼성전자 노사 협상 결렬 소식에 환율은 재차 1510원대를 돌파했으나, 외환당국의 경계로 진정되는 흐름을 보였다. 환율은 전 거래일보다 1.0원 내린 1506.8원에 주간거래를 마쳤다.외국인 자금 이탈이 원화 약세를 부추기고, 환율 상승이 다시 외국인 매도를 자극하는 악순환이 이어지고 있다는 우려가 나온다.한편 미 국채 금리 상승으로 미국뿐 아니라 전 세계 중앙은행들이 물가 불안에 대응하기 위해 금리 인상을 앞당겨야 한다는 주장이 제기된다. 이에 따라 오는 28일 한국은행 금통위 역시 기준금리를 연 2.50%로 유지하되 긴축 신호를 보내는 ‘매파적 동결’을 선택할 것이라는 전망이 나온다.