[포토뉴스]안형준 국가데이터처장, 고려대에서 ‘AI 시대, 데이터 혁신’ 특강 진행

이미지 확대 안형준 국가데이터처장이 8일 서울 성북구 고려대학교에서 국토계획공기업 고급정책과정 교육생들을 대상으로 ‘AI 시대, 데이터 혁신’을 주제로 특강을 진행하고 있다. (사진 제공=국가데이터처) 닫기 이미지 확대 보기 안형준 국가데이터처장이 8일 서울 성북구 고려대학교에서 국토계획공기업 고급정책과정 교육생들을 대상으로 ‘AI 시대, 데이터 혁신’을 주제로 특강을 진행하고 있다. (사진 제공=국가데이터처)

이미지 확대 안형준 국가데이터처장이 8일 서울 성북구 고려대학교에서 교육생들에게 시대별 AI 발전 과정을 설명하며 데이터의 중요성을 강조하고 있다. (사진 제공=국가데이터처) 닫기 이미지 확대 보기 안형준 국가데이터처장이 8일 서울 성북구 고려대학교에서 교육생들에게 시대별 AI 발전 과정을 설명하며 데이터의 중요성을 강조하고 있다. (사진 제공=국가데이터처)

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안형준 국가데이터처장은 8일 고려대학교에서 국토계획공기업 고급정책과정 교육생들을 대상으로 ‘AI 시대, 데이터 혁신’을 주제로 특강을 진행했다.안 처장은 특강을 통해 데이터 혁신의 중요성을 강조하고, AI를 활용한 데이터 경쟁력 제고 방안과 관련 정책들을 소개했다.