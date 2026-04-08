[포토뉴스]안형준 국가데이터처장, 고려대에서 ‘AI 시대, 데이터 혁신’ 특강 진행

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[포토뉴스]안형준 국가데이터처장, 고려대에서 ‘AI 시대, 데이터 혁신’ 특강 진행

입력 2026-04-08 16:36
수정 2026-04-08 16:37
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안형준 국가데이터처장은 8일 고려대학교에서 국토계획공기업 고급정책과정 교육생들을 대상으로 ‘AI 시대, 데이터 혁신’을 주제로 특강을 진행했다.

안 처장은 특강을 통해 데이터 혁신의 중요성을 강조하고, AI를 활용한 데이터 경쟁력 제고 방안과 관련 정책들을 소개했다.

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안형준 국가데이터처장이 8일 서울 성북구 고려대학교에서 국토계획공기업 고급정책과정 교육생들을 대상으로 ‘AI 시대, 데이터 혁신’을 주제로 특강을 진행하고 있다. (사진 제공=국가데이터처)
안형준 국가데이터처장이 8일 서울 성북구 고려대학교에서 국토계획공기업 고급정책과정 교육생들을 대상으로 ‘AI 시대, 데이터 혁신’을 주제로 특강을 진행하고 있다. (사진 제공=국가데이터처)


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안형준 국가데이터처장이 8일 서울 성북구 고려대학교에서 교육생들에게 시대별 AI 발전 과정을 설명하며 데이터의 중요성을 강조하고 있다. (사진 제공=국가데이터처)
안형준 국가데이터처장이 8일 서울 성북구 고려대학교에서 교육생들에게 시대별 AI 발전 과정을 설명하며 데이터의 중요성을 강조하고 있다. (사진 제공=국가데이터처)


온라인뉴스팀
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