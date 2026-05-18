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11개월 만에 가족 품으로

니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 작전과 대이란 전쟁에 투입됐던 세계 최대 항공모함 USS 제럴드 R 포드호가 16일(현지시간) 미국 버지니아주 노퍽 해군기지로 복귀한 가운데 한 승조원이 연인과 재회하며 입을 맞추고 있다. 우측 상단 사진은 베트남전 이후 가장 긴 11개월간의 장기 배치를 마치고 귀환한 포드호.

노퍽 AFP 연합뉴스