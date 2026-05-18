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하마스 가자 지도자 이스라엘군이 제거

조희선 기자
조희선 기자
입력 2026-05-18 00:52
수정 2026-05-18 00:52
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이스라엘군이 팔레스타인 무장 정파 하마스의 가자지구 지도자이자 군사 조직인 알카삼 여단의 책임자인 이즈 알딘 알하다드를 제거했다고 16일(현지시간) 밝혔다.

로이터통신·CNN 등에 따르면 이스라엘군은 전날 밤 가자지구의 최대 도시 가자 시티를 표적 공습해 알하다드를 사살했다고 발표했다. 하마스 측도 알하다드의 사망 사실을 공식 확인했다.

알하다드는 지난해 5월 가자지구 하마스의 수장이었던 무함마드 신와르가 이스라엘군에 제거된 이후, 가자지구 내 하마스의 군사 총책 및 지도자 역할을 맡아온 인물이다.

이스라엘군은 성명을 통해 “알하다드는 최근까지도 테러 조직의 군사 역량을 재건하고, 이스라엘 민간인과 이스라엘군 부대를 겨냥한 다수의 테러 공격을 기획해왔다”고 주장했다. 이어 “그는 전쟁 기간 내내 하마스에 억류된 수많은 이스라엘 인질을 감금하고 관리했다”며 “인질들을 방패막이로 삼는 전술을 쓰기도 했다”고 덧붙였다.

조희선 기자
2026-05-18 14면
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