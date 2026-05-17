빈손 트럼프, 다시 기로에… 중동 정세 ‘시계 제로’

미국·이란, 전쟁이냐 외교냐

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지 시간) 중국 베이징 일정을 마치고 미국으로 향하는 에어포스 원에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.05.16 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지 시간) 중국 베이징 일정을 마치고 미국으로 향하는 에어포스 원에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.05.16 AP 뉴시스

세줄 요약 미중 정상회담에서 시진핑의 확답을 얻지 못한 트럼프 대통령이 이란 대응을 두고 다시 기로에 섰다. 미국과 이스라엘은 다음 주 공격 재개까지 거론하며 준비 태세를 높였고, 이란도 강경 대응을 경고했다. 다만 협상 재개 가능성도 남아 있다. 미중 회담 뒤 트럼프, 이란 해법 없이 귀환

미국·이스라엘, 군사작전 재개 준비 가속

이란·중국, 호르무즈 긴장 속 협상 여지

2026-05-18 14면

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미중 정상회담을 마무리한 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁을 재개할지를 두고 또다시 갈림길에 섰다. 이번 회담에서 중국은 호르무즈 해협 개방과 이란의 핵무기 보유 반대에 동의한다는 뜻을 밝혔으나 원론적인 수준의 입장 표명에 그쳐 트럼프 대통령으로서는 이란 문제와 관련해 ‘빈손’으로 돌아온 셈이 됐다.17일 외신 보도를 종합하면 미국은 이미 이란을 향한 ‘공격 버튼’을 누를 준비를 마친 모양새다. 뉴욕타임스(NYT)는 지난 15일 복수의 중동 지역 당국자를 인용해 미국과 이스라엘이 이르면 다음 주 공격 재개에 대비해 지난달 7일 휴전 발효 이후 최대 규모의 집중적인 준비 태세에 착수했다고 보도했다.미국 당국자들은 군사 작전이 재개될 경우 이란의 주요 군사 및 기반 시설이 타격 대상이 될 수 있다고 전했다. 미 특수작전 부대를 지상에 투입해 지하에 묻힌 핵물질을 제거하는 작전도 거론된다.이란도 이미 무력 충돌 재개에 대비하고 있다. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 엑스를 통해 “우리 군은 어떠한 침략에도 마땅한 대응을 할 준비가 돼 있다”며 “우리는 모든 선택지에 대비하고 있으며, 그들은 놀랄 것”이라고 경고했다.다만 국제사회가 양국의 전쟁 재개를 지지할 가능성은 작다. 중국은 미국이 유엔에서 추진 중인 ‘호르무즈 해협 봉쇄 규탄 결의안’에 대해 “내용도 시기도 적절하지 않다”며 반대 입장을 분명히 했다. 아울러 이달 말 이슬람 성지순례 기간인 ‘하지’가 예정돼 있다는 점도 변수다. 매년 100만명 넘는 순례객이 사우디아라비아 메카를 찾는 만큼 양측이 대규모의 전면 충돌은 자제할 것이라는 관측도 나온다.협상 재개 가능성도 배제할 수 없다. 애나 켈리 백악관 부대변인은 CNN에 “트럼프 대통령은 모든 선택지를 갖고 있지만 그는 항상 외교적 해결을 우선시한다”며 여지를 남겼다. 이란 내무장관 역시 최근 중재국인 파키스탄의 내무부 장관과 만나 미국과의 협상 재개 전망을 논의한 것으로 전해졌다.한편 이란은 호르무즈 해협의 선박 통행을 통제하기 위한 새 시스템 도입을 예고하며 해협을 둘러싼 긴장감을 높이고 있다. 이란 국영 IRIB 방송 등에 따르면 에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보외교정책위원회 위원장은 “새로운 체제를 통해 제공되는 특화된 서비스의 대가로 이란이 필요로 하는 정당한 권리를 확보하게 될 것”이라고 강조했다.