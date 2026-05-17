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박찬욱, 프랑스 최고등급 문화예술공로훈장 ‘코망되르’ 수훈

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-05-17 20:05
수정 2026-05-17 21:04
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  • 프랑스 최고등급 문화예술훈장 코망되르 수훈
  • 칸 영화제 현장서 박찬욱 감독에 훈장 수여
  • 한국인 네 번째 코망되르 수훈자 기록
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제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 심사위원장을 맡은 박찬욱 감독이 17일(현지시간) 프랑스 칸에서 열리고 있는 영화제에서 프랑스 예술문화훈장 ‘코망되르’를 수여받은 후 포즈를 취하고 있다. 2026.5.17 로이터 연합뉴스
제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 심사위원장을 맡은 박찬욱 감독이 17일(현지시간) 프랑스 칸에서 열리고 있는 영화제에서 프랑스 예술문화훈장 ‘코망되르’를 수여받은 후 포즈를 취하고 있다. 2026.5.17 로이터 연합뉴스


박찬욱 감독이 프랑스 정부가 주는 최고 등급 문화예술훈장 ‘코망되르’(Commandeur)를 수훈했다.

17일(현지시간) 프랑스 문화부 등에 따르면 박 감독은 이날 오전 제79회 칸 국제영화제가 열리고 있는 칸에서 프랑스 정부로부터 문화예술훈장 코망되르를 받았다.

박 감독이 받은 훈장의 등급은 외국인이 받을 수 있는 프랑스 최고 등급 코망되르다.

프랑스 문화예술공로훈장은 프랑스 문화 예술 또는 세계 예술 발전에 공헌한 이에게 주어지는 것으로 1957년 제정됐다. 코망되르, 오피시에(Officier), 슈발리에(Chevalier) 등 총 3개 등급이 있는데 이번에 박 감독은 이 중 최고 등급인 코망되르를 받았다.

코망되르를 받은 한국인은 2002년 김정옥 당시 한국문화예술진흥원장, 2011년 지휘자 정명훈, 지난해 5월 소프라노 조수미에 이어 박 감독이 네 번째다.

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제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 심사위원장을 맡은 박찬욱 감독의 목에 프랑스 예술문화훈장 ‘코망되르’가 걸려 있다. 2026.5.17 로이터 연합뉴스
제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 심사위원장을 맡은 박찬욱 감독의 목에 프랑스 예술문화훈장 ‘코망되르’가 걸려 있다. 2026.5.17 로이터 연합뉴스


박 감독은 영화 ‘달은... 해가 꾸는 꿈’(1992)으로 데뷔, ‘공동경비구역 JSA’(2000) ‘복수는 나의 것’(2002) ‘올드보이’(2003) ‘친절한 금자씨’(2005) ‘박쥐’(2009) ‘아가씨’(2016) ‘헤어질 결심’(2022) ‘어쩔수가없다’(2025) 등 독특한 미장센과 장르적인 재미를 갖춘 작품을 선보였다.

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제79회 칸 영화제 경쟁부문 심사위원장인 박찬욱 감독이 17일(현지시간) 프랑스 칸에서 열리고 있는 영화제에서 카트린 페가르 프랑스 문화부 장관으로부터 문화예술훈장 ‘코망되르’를 수여받고 있다. 2026.5.17 로이터 연합뉴스
제79회 칸 영화제 경쟁부문 심사위원장인 박찬욱 감독이 17일(현지시간) 프랑스 칸에서 열리고 있는 영화제에서 카트린 페가르 프랑스 문화부 장관으로부터 문화예술훈장 ‘코망되르’를 수여받고 있다. 2026.5.17 로이터 연합뉴스


특히 박 감독은 ‘올드보이’로 제57회 칸 영화제에서 심사위원대상을 받은 이후 봉준호, 홍상수, 김기덕, 이창동 감독 등과 함께 한국 영화 르네상스의 주역으로 활약했다.

박 감독은 올해 칸 영화제에서 한국인 최초로 경쟁부문 심사위원장으로 위촉됐다.
이정수 기자
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