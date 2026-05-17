UAE 바라카 원전 드론 공격 화재 발생… 공격 주체 언급은 없어

세줄 요약 UAE 아부다비 바라카 원전 단지의 발전기에서 드론 공격으로 화재가 발생했다. 당국은 긴급 대응에 나섰고, 현재까지 인명 피해는 보고되지 않았다. 방사능 안전 수준에도 영향이 없으며 핵심 시스템은 정상 가동 중이라고 했다. 바라카 원전 단지 드론 공격 화재 발생

인명 피해·방사능 영향 없음 확인

공격 주체는 밝히지 않은 채 대응

이미지 확대 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 4호기 자료사진. 한국전력 제공 닫기 이미지 확대 보기 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 4호기 자료사진. 한국전력 제공

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아랍에미리트(UAE) 아부다비 바라카 원자력발전소 단지가 17일(현지시간) 드론 1대의 공격을 받아 불이 났다고 아부다비 정부 공보청이 밝혔다.AFP·로이터통신에 따르면 아부다비 공보청은 이날 “알다프라 지역 바라카 원전 내부 경계의 바깥쪽에 있는 발전기에서 드론 공격으로 인한 화재가 발생해 긴급 대응했다”고 발표했다.화재에 따른 인명 피해는 현재까지 보고되지 않았으며 방사능 안전 수준에도 영향이 없는 것으로 확인됐다고 공보청은 덧붙였다.UAE 연방원자력규제청(FANR)은 이 원전 핵심 시스템이 모두 정상 가동 중이라고 밝혔다.다만 UAE 당국은 이번 드론 공격의 주체에 대해선 언급하지 않았다.바라카 원전은 2009년 한국이 해외에서 처음 수주한 원전이다. 한국전력이 자체 기술로 개발한 차세대 원전 노형(APR1400)을 수출해 아부다비에 건설했다. 2024년 4월에 4개 호기(총 5600㎿)가 전면 상업 가동돼 현재 UAE 전체 전력 수요의 약 25%를 생산한다.