농협은행, 60세 이상 보이스피싱 무료 보험

100만명 대상… 피해액 70% 보상

2026-03-25 B4면

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NH농협은행이 고령층을 대상으로 보이스피싱 피해를 보상하는 보험을 무료로 제공한다. 금융 취약계층을 겨냥한 전기통신금융사기 피해가 늘어나는 가운데, 실질적인 피해 회복 수단을 마련한다는 취지다.NH농협은행은 24일 만 60세 이상 고객 100만명을 대상으로 보이스피싱 보상 보험 가입을 지원한다고 밝혔다. 이번 사업은 NH도농상생국민운동본부와 공동으로 추진하는 것으로, 정부의 포용금융 정책 기조에 맞춰 금융사기 피해 구제를 위해 기획됐다. 가입은 NH농협은행 영업점이나 모바일 앱 ‘NH올원뱅크’를 통해 가능하다. 농협은행 계좌가 없는 고객도 신청할 수 있다. 보험에 가입하면 보이스피싱과 메신저피싱으로 인한 직접 송금 피해액의 70%를 보상받을 수 있다. 보장 한도는 각각 최대 1000만원이다.