박찬우 국힘 천안시장 후보 ‘주거 빈곤·공공임대 확대’ 등 4대 주거권 정책 제안

세줄 요약 박찬우 국민의힘 천안시장 후보가 시민단체 간담회에서 아동 주거 빈곤 지원, 공공임대 확대, 지원주택 도입, 노후주택 개보수 등 4대 주거권 과제를 전달받았다. 그는 현장 조사와 예산 반영을 통해 정책화하고, 전월세 보증금 부담 완화와 주거복지 지원 조례도 검토하겠다고 밝혔다. 시민단체, 천안 주거권 4대 과제 제안

박찬우 후보, 현장 조사·예산 반영 약속

주거복지 조례·공공주택 확대 검토

이미지 확대 박찬우 국민의힘 천안시장 후보가 ‘집 걱정 없는 천안을 위한 시장 후보자 정책간담회’에 참석해 질문을 받고 있다. 박 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 박찬우 국민의힘 천안시장 후보가 ‘집 걱정 없는 천안을 위한 시장 후보자 정책간담회’에 참석해 질문을 받고 있다. 박 후보 캠프 제공

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“전월세 보증금 부담 완화 등이 가능한 주거복지 지원 조례를 검토하겠습니다.”박찬우 국민의힘 천안시장 후보는 복지세상을 열어가는 시민모임이 주최한 ‘집 걱정 없는 천안을 위한 시장 후보자 정책간담회’에 참석했다고 17일 밝혔다.이번 간담회는 주거권 정책 의제를 후보자에게 직접 전달하고, 후보자의 정책 수용성과 실행 의지를 확인하기 위해 마련됐다.복지세상 측은 천안시가 우선적으로 추진해야 할 4대 주거 과제로 △아동 주거 빈곤 가구 지원 △공공임대주택 확대 및 다양화 △지원주택 도입 △노후주택 개보수 및 주거환경 개선 등을 제안하고 박 후보의 입장을 확인했다.박 후보는 현장에서 수렴한 시민들의 애로사항을 구체적인 계획으로 수립한 뒤 예산에 반영해 정책으로 채택하겠다는 구상이다.그는 “현장 중심의 실태 파악과 철저한 조사를 바탕으로 위기가구를 선제적으로 발굴하는 ‘현상 진단형 복지’를 실현하겠다”고 밝혔다.이어 “임대형 공급 시설에 대한 면밀한 분석과 적절한 사업 규모를 파악한 뒤 실태조사를 거쳐 주거·돌봄 연계 사업을 추진하겠다”고 설명했다.관내 복지 사각지대에 놓인 위기가구를 정확히 파악하고, 민·관이 유기적으로 협력하는 ‘협력 거버넌스’를 구축하겠다는 의미다.박 후보는 “전월세 보증금 부담 완화와 공공주택 확대 등 지원이 시급한 곳부터 우선 혜택이 돌아갈 수 있도록 주거복지 지원 조례 등을 검토하겠다”고 밝혔다.