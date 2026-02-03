[속보] 조기 21%↑·사과 11%↑… 1월 소비자물가 상승률 5개월만 최저

이미지 확대 설 명절을 앞둔 25일 서울 청량리 농수산물시장에서 고객이 사과를 고르고 있다. 2026.1.25 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 설 명절을 앞둔 25일 서울 청량리 농수산물시장에서 고객이 사과를 고르고 있다. 2026.1.25 뉴시스

지난달 소비자물가 상승률이 석유류 가격 안정 등 영향으로 5개월 만에 가장 낮은 2.0%를 기록했다. 다만 축산물, 수산물 등 먹거리 가격은 여전히 높은 상승폭을 보였다.3일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 1월 소비자물가 동향’에 따르면 1월 소비자물가지수는 118.03으로 전년 동월 대비 2.0% 상승했다.1월 소비자물가 상승률은 지난해 8월 1.7%를 기록한 이후 가장 낮은 수치를 나타냈다. 최근 월간 소비자물가 상승률은 고환율로 인해 지난해 10월 2.4%, 11월 2.4%, 12월 2.3% 등 높은 수준을 보여왔다.지난달 6.1%나 급등했던 석유류 가격 상승률이 0.0%로 떨어지면서 전반적인 물가 수준이 안정됐다.석유류를 포함한 공업제품 가격은 전년 동월 대비 1.7% 상승했다. 가공식품은 전년 동월 대비 2.8% 상승했다.그러나 농축수산물 가격은 전년 동월 대비 2.6% 상승했다. 특히 상대적으로 낮았던 농산물(0.9%) 오름폭과 달리 축산물(4.1%)과 수산물(5.9%)은 고공행진을 지속했다.특히 설 명절을 앞두고 조기는 1년 전보다 21.0% 급등했으며, 고등어는 11.7% 올랐다. 설 주요 성수품인 사과와 국산 소고기도 각각 10.8%, 3.7% 상승했다. 쌀(18.3%), 달걀(6.8%) 등도 높은 상승폭을 보였다.반면 무(-34.5%)와 배추(-18.1%), 배(-24.5%), 당근(-46.2%), 파(-9.9%), 토마토(-6.2%) 등 가격은 크게 떨어졌다.이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관은 “쌀의 상승 폭은 둔화되고 있지만 재배면적 감소, 생산량 감소 등의 영향을 받았다”며 “축수산물의 경우 수입 소고기, 수입 수산물 등의 가격 상승의 영향을 받았다”고 설명했다.