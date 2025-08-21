구윤철 “코스피 PBR 10” 구설

실제로는 ‘1’… 약 10배나 차이나

개미들 “주식 핵심지표 몰라” 분통

2025-08-21 14면

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 코스피의 주가순자산비율(PBR·Price to Book Ratio)을 “10 정도”라고 말해 구설에 올랐다. PBR은 주가와 장부가치를 비교하기 위해 사용된다.20일 관계부처에 따르면 구 부총리는 지난 19일 국회 기획재정위원회 회의에서 “우리 코스피 PBR이 얼마인지 아느냐”는 이소영 더불어민주당 의원의 질의에 “10 정도 안 되느냐”고 답했다. 이에 이 의원은 “1.0이다. 대만이 2.4, 일본이 1.6이고 신흥국 평균도 1.8”이라고 바로잡았다. 현재 코스피 PBR은 1배 수준으로, 구 부총리의 답변과 약 10배의 차이가 난다. PBR이 10이 된다면 현재 3100선에 머무는 코스피는 3만선을 넘어서게 된다.발언이 알려지면서 주식 투자자들이 모인 커뮤니티 등에선 “경제수장이 PBR 10배를 언급하는 것이 말이 되느냐”며 “경제 수장이 핵심 지표도 제대로 모르고 있다”는 비판이 나왔다. 특히 미국 기술주 급락 등 영향으로 코스피가 사흘째 떨어진 상황과 맞물려 투자자 불만이 증폭된 것으로 보인다.다만 코스피가 본질적으로 미국 증시와 직결된 상황에서 부총리의 말실수를 증시 변수로 확대해석하는 것은 무리라는 지적도 나온다.앞서 구 부총리는 인사청문회 답변서에서 “우리 주식시장은 취약한 일반주주 보호, 주가조작 등 불공정 거래 등으로 주요국 대비 저평가되고 있는 상황”이라며 “코리아 디스카운트를 극복하고 증시가 활기가 띠려면 다각적인 노력이 필요하다”고 밝힌 바 있다.