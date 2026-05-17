[인터뷰] 정욱식 단장 “남북 모두의 이름 부르며 응원…얼어붙은 관계에 온기 불어넣길”

200개 단체 참여...1시간만에 정원 마감도

‘파도타기’ 호응 유도...정치표현은 제외

정 단장 “호주 대회의 좋은 기억… 이번에도 화답해 주길”

이미지 확대 정욱식 공동응원단장 닫기 이미지 확대 보기 정욱식 공동응원단장

세줄 요약 정욱식 아시아축구연맹 여자 챔피언스리그 공동응원단장은 7년 5개월 만의 북한 선수단 방한에 맞춰 2500명 규모 응원단을 꾸렸다. 여자축구 관심을 높이고, 남북 관계에 작은 온기를 보태려는 취지라고 했다. 북한 여자축구단 방한 맞아 대규모 응원단 출범

남북 선수 이름 부르며 페어플레이 응원 계획

여자축구 관심 확대와 관계 완화 기대 표명

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“우리의 응원이 얼어붙은 남북 관계에 작은 온기라도 불어넣기를 바라고 있습니다.”정욱식(54) 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 공동응원단장은 17일 서울신문과의 전화 인터뷰에서 대규모 응원단을 꾸려 응원에 나서는 이유에 대해 이같이 말했다.2018년 이후 7년 5개월 만에 북한 선수단이 한국을 찾으며 큰 관심이 쏠리고 있다. 지난 4일 평양 내고향여자축구단의 방한이 확정됐다는 소식이 전해지자 200여개 시민단체들은 응원단을 모집했다. 일부 단체는 1시간여 만에 100명의 정원이 마감될 만큼 반응이 폭발적이었다. 지난 14일 평화네트워크 대표인 정 단장을 중심으로 총 2500여명 규모의 응원단이 출범했다.정 단장은 “오래 기다렸던 남북 교류 소식에 먼 부산에서 경기가 열리는 수원까지 응원을 오겠다는 시민도 있었다”며 “특히 북향민·이산가족들은 축구단의 방한을 더욱 특별하게 느끼고 있다”고 설명했다.응원단의 목표는 두 가지다. 상대적으로 관심이 적은 여자축구의 관심도를 높이는 것과 냉랭한 남북 관계를 풀어나가는 데 작게나마 도움이나마 도움이 되는 것이다.응원단은 경기장에 입장하는 모든 관중에게 응원봉을 나눠주고, ‘파도타기’로 호응을 유도할 계획이다. 다만 국가대항전이 아닌 클럽 대항전이라는 점을 고려해 단체복 착용은 하지 않기로 했다. 특정 집단처럼 보이기보다 자연스럽게 관중과 어우러지겠다는 취지다.주최측인 AFC가 ‘정치적 중립’을 강조하는 만큼 응원 구호나 현수막에 정치적 표현들도 제외했다. 정 단장은 “선수들과 얘기해보면 본인들의 이름이 들릴 때 가장 힘이 난다고 하기 때문에 남북 모든 선수의 이름을 불러 북돋아 줄 계획”이라며 “응원단은 특정 팀을 응원하는 것이 아닌 양 팀의 페어플레이와 선전을 기원하려는 취지”라고 강조했다.정 단장은 지난 3월 호주에서 열린 여자 아시안컵에서도 교민들과 응원단을 구성해 남북 선수들을 응원했다. 정 단장은 “당시 북측 선수단장이 호주 동포를 통해 멀리까지 와서 응원해 줘서 고맙다는 감사의 뜻을 전해 왔었다”며 “그때의 좋은 기억을 가진 일부 선수들이 방한 명단에 포함된 만큼 이번에도 우리의 환대에 화답하는 모습을 보여주길 바란다”고 말했다.오는 9월 일본 아이치·나고야 아시안게임과 내년 6월 브라질 여자 월드컵 대회에도 응원단을 꾸려 공동응원에 나설 계획이다. 정 단장은 “북측 선수단의 방한은 남북 관계가 이제는 바닥을 치고 반등하고 있다는 증표”라며 “불미스러운 일이 벌어지면 오히려 관계가 더 얼어붙을 수 있는 만큼 정부의 세심한 관리가 중요하다”고 했다.